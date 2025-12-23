Από τον αριθμό των αμειβόμενων ημερών άδειας έως το ύψος του χριστουγεννιάτικου επιδόματος, δεν είναι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες ίσες για τους εργαζόμενους κατά τη διάρκεια των διακοπών. Πέραν των ξωτικών του Βόρειου Πόλου και του αγαπημένου Άγιου Βασίλη, υπάρχουν πολλοί ακόμη που συνεχίζουν να εργάζονται τις τελευταίες εβδομάδες του έτους, και συχνά και μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων.

Κάποιοι Ευρωπαίοι περιμένουν πώς και πώς τα Χριστούγεννα για να απολαύσουν τις προβλεπόμενες από το νόμο της χώρας τους αμειβόμενες αργίες. Άλλοι μπορεί να έχουν την τύχη να έχουν επιπλέον αργίες κατά τη διάρκεια του έτους σε αντάλλαγμα για λιγότερες ημέρες άδειας κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου. Ωστόσο, υπάρχουν και εκείνοι που πρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται τις ημέρες των Χριστουγέννων, όπως όσοι απασχολούνται στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, καθώς και οι εργαζόμενοι στον κλάδο της φιλοξενίας και του λιανικού εμπορίου, και φυσικά οι εργαζόμενοι στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ποιοι θα χαλαρώσουν τα Χριστούγεννα

Οι Ευρωπαίοι έχουν συνήθως δύο έως πέντε δημόσιες αργίες κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου του έτους, από την παραμονή των Χριστουγέννων στις 24 Δεκεμβρίου έως τα Θεοφάνια στις 6 Ιανουαρίου. Η Μάλτα, για παράδειγμα, έχει 14 εθνικές αργίες κατά τη διάρκεια του έτους, δύο από τις οποίες είναι στην περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Στον αντίποδα έχουμε την Κύπρο, τη Σλοβακία και τη Ρουμανία, που έχουν 15 εθνικές αργίες ανά έτος, το ένα τρίτο όμως των οποίων είναι κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Οι Ευρωπαίοι που έχουν τις περισσότερες δημόσιες αργίες ανά έτος είναι οι Λιθουανοί – έχουν 16 συνολικά αργίες, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων μεταξύ των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.



Όσον αφορά τη Γερμανία, μελέτη του Ιδρύματος Hans Böckler διαπίστωσε ότι σχεδόν 1 στους 10 Γερμανούς εργαζόμενους θα συνεχίσει να εργάζεται μετά τις 2:00 μ.μ. την παραμονή των Χριστουγέννων, καθώς δεν είναι δημόσια αργία στη Γερμανία. Υπάρχουν όμως και τοπικές διαφοροποιήσεις — οι Ανατολικογερμανοί είναι πιο πιθανό να κληθούν να εργαστούν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου του έτους, και συχνά είναι οι ίδιοι εργαζόμενοι κάθε χρόνο που εργάζονται μετά τις 2:00 μ.μ. Για τις πολιτείες όπου τα καταστήματα πρέπει να κλείνουν στις 2:00 μ.μ. στις 24 Δεκεμβρίου, οι κάτοικοι πρέπει να βιαστούν για να εξασφαλίσουν ότι έχουν όλες τις απαραίτητες προμήθειες μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου.

Ο μποναμάς των Χριστουγέννων

Εργαζόμενοι σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες θα βρουν να έχει προστεθεί στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς ένας «δέκατος τρίτος μισθός». Συνήθως το ύψος του υπολογίζεται σε σχέση με τον αριθμό των ωρών που εργάζεται ένας υπάλληλος, ενώ οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα στις χώρες της νότιας Ευρώπης, όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ελλάδα και η Ιταλία, λαμβάνουν ένα νόμιμο επίδομα, ανάλογα με τον κλάδο και τον εργοδότη τους. Άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορεί να προσφέρουν μπόνους ως έθιμο και όχι ως νομοθετημένη παροχή. Ενώ ωστόσο ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες προσφέρουν αυτά τα γενναιόδωρα «προνόμια», άλλες έχουν πρόσφατα εξετάσει το ενδεχόμενο να φερθούν «τσιγγούνικα» στους εργαζομένους τους. Στη Γερμανία και τη Γαλλία για παράδειγμα, όπως αναφέρει δημοσιεύμα του DW, οι διακοπές των Χριστουγέννων μοιάζουν ακόμη πιο πολύτιμες, καθώς οι κυβερνήσεις στις χώρες αυτές προτίθενται να μειώσουν τις δημόσιες αργίες, με την ελπίδα ότι αυτό θα τονώσει τις υποτονικές οικονομίες τους.