Δεν πίστευαν στα αυτιά τους οι αστυνομικοί το βράδυ της Πέμπτης στο Αστυνομικό Τμήμα των Αγίων Αναργύρων, όπου προσήλθε 65χρονη Ρομά και κατήγγειλε ότι 50χρονος έκλεψε από το οστεοφυλάκιο τα οστά του νεκρού συζύγου της!

Σύμφωνα με την καταγγελία ο 50χρονος προχώρησε στη συνέχεια σε ανάρτηση στο Tik Tok, με την οποία ζητούσε 1.000 ευρώ για να τα επιστρέψει τα οστά, αναφέρει το Star.

Η 65χρονη δεν ενέδωσε στην απαίτηση για λύτρα και προχώρησε στην υποβολή μήνυσης σε βάρος του 50χρονου, ο οποίος διέγραψε τον λογαριασμό του από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το ΤΔΕΕ Αγίων Αναργύρων, ενώ το αυτόφωρο για τον 50χρονο λήγει τα μεσάνυχτα της Παρασκευής