Μέσα στο μουντό γκρι ενός κέντρου κράτησης της Νέας Υόρκης, φαίνεται μόνο μια μικρή «πορτοκαλί λάμψη». Όμως για κάποιους, αυτό το στιγμιότυπο μπορεί να είναι μία από τις πιο σημαντικές αποκαλύψεις ανάμεσα στα τρία εκατομμύρια έγγραφα που δόθηκαν πρόσφατα στη δημοσιότητα από τους φακέλους Έπσταϊν.

Το θολό αυτό βίντεο ίσως ρίχνει νέο φως στο πιο αμφιλεγόμενο ζήτημα γύρω από τον παιδόφιλο χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν: τι πραγματικά συνέβη με τον θάνατό του, τον Αύγουστο του 2019, ενώ περίμενε να δικαστεί για κατηγορίες σεξουαλικής εκμετάλλευσης και trafficking.

Σύμφωνα με έγγραφα του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, οι ερευνητές που εξέτασαν το βίντεο παρακολούθησης από τη νύχτα που βρέθηκε νεκρός, είδαν μια θολή πορτοκαλί φιγούρα να ανεβαίνει μια σκάλα προς την πτέρυγα της φυλακής όπου βρισκόταν το κελί του, αναφέρει η Daily Mail.

Οι κρατούμενοι φορούσαν πορτοκαλί ρούχα και είχαν αντίστοιχα κλινοσκεπάσματα, όμως η κίνηση αυτή καταγράφηκε στις 10:39 το βράδυ, ώρα που όλοι θα έπρεπε να είναι κλειδωμένοι στα κελιά τους. Λιγότερο από οκτώ ώρες αργότερα, το σώμα του 66χρονου Έπσταϊν εντοπίστηκε νεκρό στο κελί του.

Έγγραφο αναγγελίας θανάτου με ημερομηνία πριν πεθάνει

Η μυστηριώδης αυτή «πορτοκαλί λάμψη» είναι μόνο μία από τις λεπτομέρειες που, με τη νέα δημοσιοποίηση εγγράφων, ενισχύουν τις αμφιβολίες για την επίσημη εκδοχή ότι αυτοκτόνησε.

Ανάμεσα στις αποκαλύψεις περιλαμβάνεται και ένα έγγραφο ανακοίνωσης θανάτου με ημερομηνία πριν ακόμη πεθάνει, κάτι που εκμεταλλεύονται όσοι πιστεύουν ότι δολοφονήθηκε.

Παράλληλα, οι φάκελοι δείχνουν ότι υπήρχαν συζητήσεις ανάμεσα στις ομοσπονδιακές αρχές και στους δικηγόρους του για πιθανή συμφωνία συνεργασίας, ώστε να κατονομάσει άλλα πρόσωπα με αντάλλαγμα μικρότερη ποινή. Το ερώτημα είναι ποιοι θα μπορούσαν να εμπλακούν και αν γνώριζαν για αυτές τις επαφές.

Οι νέες πληροφορίες τροφοδοτούν επίσης θεωρίες ότι ο Έπσταϊν ενδεχομένως ξέπλενε χρήματα για Ρώσους εγκληματίες ή συγκέντρωνε υλικό εκβιασμού για λογαριασμό των μυστικών υπηρεσιών της Ρωσίας.

Σχεδόν επτά χρόνια μετά, πολλοί εξακολουθούν να πιστεύουν ότι σκοτώθηκε για να μη μιλήσει στο δικαστήριο. Ακόμη και άνθρωποι κοντά του, όπως ο αδελφός του Μαρκ και η συνεργάτιδά του Γκισλέιν Μάξγουελ, έχουν δηλώσει ότι δεν θεωρούν πως αυτοκτόνησε.

Όσο περισσότερα αποκαλύπτονται για το δίκτυο ισχυρών φίλων και γνωριμιών του, τόσο πιο πιθανό φαίνεται ότι κάποιοι θα ήθελαν να τον φιμώσουν πριν μιλήσει δημόσια.

Οι τελευταίες εβδομάδες πριν από τον θάνατο

Στις 6 Ιουλίου 2019, πράκτορες του FBI τον συνέλαβαν μόλις προσγειώθηκε το ιδιωτικό του αεροπλάνο στο Νιου Τζέρσεϊ. Κρατήθηκε στο υπερπλήρες και υποστελεχωμένο κέντρο κράτησης του Μανχάταν.

Στις 23 Ιουλίου τέθηκε υπό επιτήρηση αυτοκτονίας, όταν βρέθηκε ημιλιπόθυμος με πορτοκαλί ύφασμα δεμένο στον λαιμό. Ο ίδιος κατηγόρησε τον συγκρατούμενό του ότι προσπάθησε να τον σκοτώσει.

Την επόμενη ημέρα είπε σε ψυχολόγο φυλακής ότι δεν είχε «καμία πρόθεση να αυτοκτονήσει».

Στις 29 Ιουλίου οι δικηγόροι του συζήτησαν με τις αρχές πιθανότητα συνεργασίας.

Στις 8 Αυγούστου υπέγραψε νέα διαθήκη, μεταφέροντας 577 εκατ. δολάρια σε trust, αφήνοντας μεγάλο μέρος της περιουσίας του στη σύντροφό του.

Η νύχτα του θανάτου

Στις 9 Αυγούστου, ο συγκρατούμενός του απομακρύνθηκε και ο Έπσταϊν έμεινε μόνος, παρότι υπήρχε εντολή να μην μένει χωρίς συγκάτοικο.

Δύο κάμερες που έβλεπαν το κελί του δεν λειτουργούσαν σωστά, ενώ οι φύλακες δεν πραγματοποίησαν τους απαιτούμενους ελέγχους.

Στις 10:39 καταγράφηκε η «πορτοκαλί λάμψη» στη σκάλα.

Το πρωί της 10ης Αυγούστου, στις 6:33, ο Έπσταϊν βρέθηκε αναίσθητος στο κελί του και λίγη ώρα αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι φύλακες κατηγορήθηκαν για παραποίηση στοιχείων, όμως οι υποθέσεις τελικά μπήκαν στο αρχείο.

Η επίσημη ιατροδικαστική έκθεση έκανε λόγο για αυτοκτονία, ωστόσο δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι πολλοί Αμερικανοί εξακολουθούν να πιστεύουν πως δολοφονήθηκε.