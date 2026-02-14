Στίγμα στο Βερολίνο της Γερμανίας έδωσε στις 9 Φεβρουαρίου 2026 το κινητό τηλέφωνο της εξαφανισμένης Λόρας, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι φέρεται να χρησιμοποιείται από μια γυναίκα που δεν γνωρίζουν οι Αρχές ποια είναι.

Ωστόσο, επειδή σύμφωνα με τη γερμανική εισαγγελία, δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις αρπαγής της 16χρονης, αλλά φαίνεται να είναι οικειοθελής εξαφάνιση, αναμένεται να διακοπεί η επισύνδεση στο κινητό τηλέφωνο.

Στο εξής, για τις γερμανικές Αρχές, η υπόθεση θα αντιμετωπίζεται απλά και μόνο ως εξαφάνιση ανηλίκου προσώπου. Να σημειωθεί ότι η επισύνδεση είχε γίνει κατόπιν αιτήματος της ελληνικής εισαγγελίας προς τη Eurojust.

Μάλιστα, για το θέμα τη Δευτέρα αναμένεται να γίνει τηλεδιάσκεψη ανάμεσα στις εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές Ελλάδος και Γερμανίας για το θέμα, με τη χώρα μας να εκπροσωπεί η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πατρών.

Σημειώνεται πως μια γυναίκα ελληνικής καταγωγής, ηλικίας 45 ετών, ανέφερε στα τέλη Ιανουαρίου ότι είδε την ανήλικη σε σταθμό μετρό στο Βερολίνο. Η γυναίκα είπε πως το κορίτσι που είδε μιλούσε στο τηλέφωνο και είπε στα γερμανικά: «Εγώ δεν πρόκειται να επιστρέψω. Να τον χωρίσεις εσύ».

Η Λόρα εξαφανίστηκε την Πέμπτη 8/1 ενώ τα τελευταία ίχνη της 16χρονης εντοπίζονται στις 10 με 11/01, όταν και καταγράφηκε από κάμερες στην περιοχή του Ζωγράφου.