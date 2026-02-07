Οι αναζητήσεις για να εντοπιστεί η 16χρονη Λόρα δεν έχουν σταματήσει, με τις ελληνικές αρχές να συνεργάζονται με τις γερμανικές, ενώ ο πατέρας της έχει ήδη μεταβεί στη Γερμανία προκειμένου να διερευνήσει τις ενδείξεις που έχουν φτάσει στις Αρχές για το ενδεχόμενο ταξίδι της ανήλικης στο εξωτερικό.

Παράλληλα, παραμένει αβέβαιο αν η Λόρα βρίσκεται στη Φρανκφούρτη ή αν ταξίδεψε σε διαφορετικό μέρος μετά την άφιξή της εκεί. Το βράδυ της Παρασκευής 6/2, παρουσιάστηκαν νέα στοιχεία και μαρτυρίες στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» που βρέθηκε για ακόμη μια φορά στην Πάτρα, με τον δικηγόρο της οικογένειας, Τηλέμαχο Μπενετάτο, να απαντά σε όσα έχουν ακουστεί για την υπόθεση και να υπογραμμίζει ότι οι γονείς έχουν καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εντοπίσουν την κόρη τους.

Οι έρευνες των γονέων

Όπως ανέφερε ο ίδιος, οι γονείς της Λόρας ταξίδεψαν δύο φορές στην Αθήνα προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία σε ξενοδοχεία και σε περιοχές γύρω από τον Ζωγράφο, όπου η ανήλικη είχε εντοπιστεί από κάμερες ασφαλείας, και πραγματοποίησαν έρευνες σε σταθμούς, αεροδρόμια και άλλα σημεία, παρά το γεγονός ότι δεν γνωρίζουν καλά την πρωτεύουσα.

Ο πατέρας έμαθε από τη Lufthansa την προηγούμενη εβδομάδα ότι η Λόρα ταξίδεψε όντως προς τη Γερμανία και η πληροφορία αυτή διαβιβάστηκε επίσημα στις ελληνικές αρχές το πρωί της Τρίτης. Στη συνέχεια, ο ίδιος πήγε στη Γερμανία ύστερα από νέα εξέλιξη στην υπόθεση. Οι γονείς έχουν ήδη έρθει σε επαφή με διάφορες δομές στη Γερμανία και με γνωστούς τους στο Αμβούργο, ενώ συνεχίζεται η συνεργασία ανάμεσα στις ελληνικές και γερμανικές Αρχές.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει εξακριβωθεί αν η ανήλικη επιβιβάστηκε σε δεύτερη πτήση μετά τη Φρανκφούρτη, με τον δικηγόρο να σημειώνει ότι τα αρχεία από τις κάμερες ασφαλείας των αεροδρομίων διατηρούνται μόνο για 48 ώρες.

«Δεν διέθετε αρκετά χρήματα»

Στην κατάθεση που έδωσαν οι γονείς στην Ασφάλεια Πατρών, εξέφρασαν έντονη ανησυχία για την τύχη της κόρης τους, επισημαίνοντας ότι δεν διέθετε αρκετά χρήματα για να μείνει στη Γερμανία για μεγάλο διάστημα και είχε μαζί της μόνο ένα σετ ρούχων — κάτι που ενισχύει την πιθανότητα να την βοηθά κάποιο τρίτο πρόσωπο.

Ο δικηγόρος αναφέρθηκε επίσης στην εκτίμηση ότι η Λόρα ενδεχομένως έχει λάβει βοήθεια τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γερμανία. Σύμφωνα με όσα είπε, η ανήλικη επιβιβάστηκε σε ταξί και ζήτησε να μεταφερθεί σε συγκεκριμένο σημείο στου Ζωγράφου, με αυτό να εγείρει ερωτήματα για το αν εκεί συνάντησε άτομο που την βοήθησε οικονομικά ή της έδωσε κινητό τηλέφωνο.

Ο οδηγός ταξί

Έμφαση δίνεται στη μαρτυρία του οδηγού ταξί που τη μετέφερε στο αεροδρόμιο, σύμφωνα με την οποία η Λόρα μιλούσε στο τηλέφωνο στα ρωσικά, χρησιμοποιώντας συσκευή διαφορετική από αυτήν που είχε αγοράσει από συμμαθητή της. Παράλληλα, ερευνάται το ενδεχόμενο να υπάρχει δεύτερο πρόσωπο που τη στηρίζει στη Γερμανία και πιθανόν να διαμένουν μαζί.

Ο κ. Μπενετάτος τόνισε ότι η οικογένεια της 16χρονης βρίσκεται σε εξαιρετικά επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση. Οι γονείς απευθύνουν νέα έκκληση σε όποιον γνωρίζει ή έχει δει οτιδήποτε σχετικό με την υπόθεση να επικοινωνήσει με τις ελληνικές ή τις γερμανικές Αρχές, ακόμη και ανώνυμα, καθώς και με την εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη.

Παράλληλα, απευθύνουν μήνυμα και στη Λόρα, ζητώντας της να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε τρόπο, έστω και μόνο για να τους καθησυχάσει ότι είναι καλά και δεν διατρέχει κίνδυνο, καθώς αυτό είναι το μόνο που επιθυμούν να γνωρίζουν: ότι η Λόρα είναι ζωντανή και ασφαλής.

«Την είδα στο προάστιο Κίλεσμπεργκ»

Αξίζει να αναφερθεί ότι κάτοικος της Στουτγκάρδης επικοινώνησε το βράδυ της Παρασκευής (06.02.2026) με την εκπομπή «Φως στο Τούνελ» της Αγγελικής Νικολούλη, μεταφέροντας μια μαρτυρία που ενδέχεται να αποδειχθεί σημαντική. Όπως ανέφερε, την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου είδε σε εύπορη περιοχή της πόλης, στο προάστιο Κίλεσμπεργκ, μια νεαρή κοπέλα που έμοιαζε εντυπωσιακά με την αγνοούμενη μαθήτρια.

«Ήταν περίπου τρεις το μεσημέρι. Υπήρχε κίνηση και κινούμασταν με χαμηλή ταχύτητα. Από τη δεξιά πλευρά, όπως καθόμουν στη θέση του συνοδηγού, είδα μάλλον το κορίτσι. Ήταν μόνη της. Φορούσε μαύρο καπέλο και μπουφάν, φαρδιά φόρμα και είχε ένα σακίδιο στην πλάτη. Δεν έδειχνε χαμένη, απλώς περίμενε να διασχίσει τον δρόμο. Η κίνηση ήταν αυξημένη και δυστυχώς δεν μπορέσαμε να σταματήσουμε. Ήταν ολόιδια με το βίντεό σας, με τα μαλλιά της πιασμένα σε χαμηλή κοτσίδα».

Η ίδια σημείωσε ότι η διαδρομή από τη Φρανκφούρτη έως τη Στουτγκάρδη μπορεί να πραγματοποιηθεί με τρένο σε περίπου δύο ώρες, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μετακίνησης της ανήλικης.

Παράλληλα, η γυναίκα τόνισε πως η περιοχή όπου θεωρεί ότι την είδε είναι από τις πιο ακριβές και εύπορες συνοικίες της Στουτγκάρδης, όπου κατοικούν κυρίως άνθρωποι με υψηλά εισοδήματα.

«Στην περιοχή όπου πιστεύω ότι την είδα κατοικούν συνήθως άνθρωποι με υψηλό εισόδημα. Θεωρείται από τις πιο εύπορες συνοικίες της πόλης. Έχω ήδη ενημερώσει φίλες μου που κινούνται συχνά εκεί, καθώς και μία που εργάζεται σε εμπορικό κέντρο, ώστε αν αντιληφθούν οτιδήποτε να σας ειδοποιήσουμε άμεσα. Έχει ευαισθητοποιηθεί ολόκληρη η ομογένεια, γιατί πολλοί από εμάς έχουμε παιδιά στην ηλικία της. Μας προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία το γεγονός, καθώς εδώ στη Γερμανία δεν αφήνεις εύκολα ένα παιδί μόνο του σε αυτήν την ηλικία… υπάρχει αυξημένη εγκληματικότητα», καταλήγει.