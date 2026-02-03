Πολλά είναι τα αναπάντητα ερωτήματα αναφορικά με τη μυστήρια εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας και το πώς κατάφερε να φύγει από την Ελλάδα και να ταξιδέψει με προορισμό τη Γερμανία. Πληροφορίες αναφέρουν πως η ανήλικη που εξαφανίστηκε από την Πάτρα στις 8 Ιανουαρίου δεν ήταν μόνη στο αεροπλάνο ενώ από τις γερμανικές αρχές έχει εκδοθεί amber alert.

Η Λόρα, όπως όλα δείχνουν είχε σχεδιάσει με κάθε λεπτομέρεια τη φυγή της παρακάμπτοντας όλα τα εμπόδια.

Η 16χρονη έφυγε από την Πάτρα στις 8 Ιανουαρίου και την ίδια ημέρα φέρεται να ταξίδεψε για τη Γερμανία και μάλιστα όχι μόνη.

Συνεπιβάτης της αποκάλυψε ότι η 16χρονη ταξίδεψε στη Γερμανία με κάποιον γνωστό της.

Ειδικότερα όπως είπε ο άνδρας την είδε στο αεροδρόμιο να συνομιλεί αλλά να μην κάθεται μαζί με ένα νεαρό και οι δυο τους επιβιβάστηκαν στην ίδια πτήση.

Δεν μπορεί να γίνει άρση του τηλεφωνικού απορρήτου

Οι γερμανικές αρχές με τη σειρά τους έχουν εκδώσει το αντίστοιχο amber alert, ωστόσο δεν μπορεί να γίνει άρση τηλεφωνικού απορρήτου, καθώς δεν θεωρείται ότι το κορίτσι διατρέχει κίνδυνο.

Το χρονικό της εξαφάνισης της Λόρας

Τη μέρα της εξαφάνισης δηλαδή στις 8 Ιανουαρίου η Λόρα έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα στις 07:30 το πρωί.

Τρεις σχεδόν ώρες μετά έφτασε με ταξί στην περιοχή του Ζωγράφου έτσι ώστε να προμηθευτεί κινητό τηλέφωνο και νέο αριθμό, ο οποίος θα ήταν άγνωστος στους συγγενείς της.

Όπως διαπιστώθηκε, η Λόρα είχε σβήσει τους λογαριασμούς της στα social media και είχε πουλήσει τα παλιά της τηλέφωνα.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Φως στο Τούνελ», το email το οποίο έδωσε η ανήλικη στο ταξιδιωτικό γραφείο της Ομόνοιας παρέπεμπε σε προφίλ χρήστη του Facebook που ζει στη Φρανκφούρτη. Μετά από μήνυμα της εκπομπής στο συγκεκριμένο προφίλ, ο τόπος διαμονής άλλαξε σε Βιέννη.

Το email που έδωσε η ανήλικη ώστε να βγάλει το εισιτήριό της είναι από ελβετική εταιρεία, η οποία είναι ηλεκτρονική υπηρεσία κρυπτογραφημένης αποστολής και λήψης email που προσφέρει υψηλό επίπεδο ιδιωτικότητας και ασφάλειας για τα μηνύματα των χρηστών, η οποία λειτουργεί με πληρωμή.