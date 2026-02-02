Μέσα σε λιγότερο από 12 ώρες, η 16χρονη Λόρα κατάφερε να ταξιδέψει από την Πάτρα στην Αθήνα και από εκεί στη Γερμανία, κάτω από τη μύτη των Αρχών που χρειάστηκαν σχεδόν τρεις εβδομάδες προκειμένου να ανακαλύψουν τι έχει συμβεί με την ανήλικη.

Την ίδια ώρα «Missing Alert» εξέδωσαν οι γερμανικές Αρχές, μετά από την πληροφορία ότι το κορίτσι ταξίδεψε για Φρανκφούρτη την ημέρα που έφυγε από το σπίτι της, δηλαδή στις 8 Ιανουαρίου. Να σημειωθεί ότι εδώ και ημέρες η ΕΛ.ΑΣ. είχε επικοινωνήσει με τη γερμανική αστυνομία, με την απάντηση να είναι ότι η Λόρα δεν πήγε ούτε επικοινώνησε με τον αδερφό της.

Επίσης, δεν προέκυψε να έχει ενεργοποιήσει κάποιο από τα δύο κινητά τηλέφωνα της (τουλάχιστον αυτά που γνώριζε η Αστυνομία στη χώρα μας), ενώ δεν μπορεί να υπάρξει απάντηση για το εάν η συσκευή που αγόρασε στην Ελλάδα έχει ενεργοποιηθεί στη Γερμανία.

Πηγές της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρουν ότι δεν υπήρξε καμία διάθεση συνεργασίας από τη γερμανική αεροπορική εταιρεία Lufthansa, καθώς στα τρία αιτήματα (12, 16 και 18 Ιανουαρίου) για παροχή στοιχείων η απάντηση ήταν αρνητική, παρά το γεγονός ότι στην τελευταία επικοινωνία επισημάνθηκε ο κίνδυνος για τη ζωή της.

Μέχρι στιγμής, η 16χρονη δεν έχει επικοινωνήσει με κανέναν από την ημέρα της εξαφάνισής της, ενώ οι γονείς της συνεχίζουν να την αναζητούν.

Σημειώνεται πως σε νέα ανακοίνωσή του στις 31 Ιανουαρίου 2026, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ανέφερε:

Για την εξαφάνιση της ανήλικης Λόρας Λομτέφ 16 ετών, έχουν προκύψει σημαντικές πληροφορίες οι οποίες αξιοποιούνται και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Οι προσπάθειες αναζήτησης και η κινητοποίηση συνεχίζονται, καθώς η ανήλικη δεν έχει εντοπιστεί ακόμα, μέχρι να βεβαιωθούμε ότι είναι ασφαλής.

Υπενθυμίζουμε ότι στις 08/1/2026 στις 07:30 το πρωί εξαφανίστηκε από τη περιοχή του Ρίου στην Πάτρα, η Λόρα Λομτέφ, 16 ετών, γερμανικής καταγωγής. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε την ίδια μέρα για την εξαφάνιση της ανήλικης και άμεσα προέβη στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της. Στις 11/01/26 κατόπιν εισαγγελικής εντολής, προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού AMBER ALERT HELLAS, καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της ανήλικης σε κίνδυνο.

Η Λόρα Λομτέφ έχει ύψος 1,60 μ., είναι 50 κιλά, έχει ξανθοκόκκινα μαλλιά και γαλάζια μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε μπουφάν, μαύρο τζιν παντελόνι, μαύρα αθλητικά adidas με λευκές ρίγες και είχε και γκρι σχολική τσάντα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple».