Τα ηλεκτρονικά ίχνη της Λόρας έχουν μπει στο μικροσκόπιο και αναμένεται να δώσουν τις απαντήσεις για το κορίτσι που αναζητείται για 23η ημέρα.

Η διεύθυνση email που έδωσε στο ταξιδιωτικό γραφείο ώστε να λάβει την κάρτα επιβίβασης εξετάζεται ενδελεχώς μαζί με τα δύο κινητά τηλέφωνα της 16χρονης.

«Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να ζητάμε για το τηλέφωνο επικοινωνίας το e-mail. Το τηλέφωνο επικοινωνίας του έδωσες εμάς πάλι μας έδωσε e-mail», είπε ο ιδιοκτήτης του ταξιδιωτικού γραφείου.

Και όμως το κορίτσι μέσα στο ταξιδιωτικό φαίνεται να συνομιλεί σε εφαρμογή.

Σε αυτό το σημείο πληκτρολογεί και την κλείνει ενώ λίγα λεπτά πριν φαίνεται πως έχει δεχθεί φωνητικό μήνυμα.

Οι αστυνομικές Αρχές αναλύοντας το βίντεο ντοκουμέντο αλλά και τα στοιχεία θεωρούν πως καθόλου τυχαία δεν ήταν η πρώτη στάση στην περιοχή του Ζωγράφου πριν τη διαφυγή της, καθώς εκεί φαίνεται πως προμηθεύτηκε το νέο κινητό.

Η Ελληνική Αστυνομία απέστειλε μάλιστα και έγγραφο προς τις γερμανικές Αρχές που αναγράφει τα δύο κινητά τηλέφωνα της 16χρονης Λόρας, προκειμένου εάν κάποια στιγμή η ανήλικη ενεργοποιήσει κάποιο εξ αυτών να σημάνει συναγερμός.

Η μαρτυρία οδηγού ταξί που μετέφερε την 16χρονη στο αεροδρόμιο

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του οδηγού ταξί που μετέφερε την ανήλικη στο αεροδρόμιο, όχι μόνο το κορίτσι είχε κινητό αλλά πραγματοποίησε και κλήση, κάτι που δηλώνει πως υπήρχε κάρτα sim.

«Νομίζω ήταν πληρωμή σε μετρητά. Δεν είχε μαζί της ούτε βαλίτσα είχε μια χειραποσκευή. Στο τηλέφωνο μίλησε σε κάποια δόση αλλά μίλαγε πολύ χαμηλόφωνα, νομίζω κάποιον πήρε τηλέφωνο, νομίζω ρωσικά μιλούσε».

Οδηγός του ταξί θα κληθεί να καταθέσει στις Αρχές όλα όσα παρατήρησε στη διαδρομή Ομόνοια -Αεροδρόμιο.

Ποιο είναι το email που έδωσε η 16χρονη στο ταξιδιωτικό γραφείο

Σύμφωνα με την εκπομπή «Φως στο Τούνελ», το email που έδωσε η ανήλικη στο ταξιδιωτικό γραφείο τα ξημερώματα της 9ης Ιανουαρίου παρέπεμπε σε προφίλ στο Facebook χρήστη που ζει στην Φρανκφούρτη, ενώ μετά από μήνυμα της εκπομπής ο τόπος διαμονής άλλαξε σε Βιέννη.

Ένα από τα βασικά σενάρια πλέον είναι να βρίσκεται στην πόλη όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, το Αμβούργο. Στην πόλη αυτή το κορίτσι έχει επαφές και φίλους, ενώ από τις περιγραφές που έχουν οι αστυνομικοί αγαπούσε το συγκεκριμένο τόπο και δεν ήθελε να φύγει από εκεί για την Ελλάδα.