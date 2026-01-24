Δεκαπέντε ημέρες μετά την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας Λομτέφ από το Ρίο, η αγωνία κορυφώνεται, καθώς οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί κάποιο ίχνος της ανήλικης.

Το Amber Alert παραμένει σε ισχύ, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, ενώ νέα στοιχεία και μαρτυρίες αξιολογούνται καθημερινά.

Η Λόρα εξαφανίστηκε στις 8 Ιανουαρίου 2026, όταν έφυγε από το σπίτι της για να πάει στο σχολείο και δεν επέστρεψε ποτέ. Από τα πρώτα δεδομένα προέκυψε ότι η φυγή της δεν ήταν παρορμητική.

Η ανήλικη κάλεσε ραδιοταξί και ταξίδεψε μόνη της από το Ρίο στην Αθήνα, πληρώνοντας το ποσό των 320 ευρώ. Ο οδηγός κατέθεσε ότι κατά τη διάρκεια της διαδρομής ήταν σιωπηλή, έβγαζε τα καλλυντικά της και βαφόταν, ενώ όταν έφτασαν στην περιοχή του Ζωγράφου του ζήτησε να την αφήσει λίγο πιο μακριά από το σημείο που αρχικά είχε υποδείξει.

Η τελευταία επιβεβαιωμένη παρουσία της καταγράφεται στου Ζωγράφου. Κάμερες ασφαλείας τη δείχνουν να περπατά μόνη της, φορώντας μπουφάν με κουκούλα και κοιτώντας το κινητό της. Στη συνέχεια καταγράφεται να ζητά κωδικό wi-fi σε καφετέρια, να προσπαθεί να πουλήσει κοσμήματα σε χρυσοχοείο και να ψωνίζει σε μίνι μάρκετ κοντά στο νοσοκομείο Παίδων.

Σε κοντινή απόσταση βρέθηκε η σχολική της τσάντα, ενώ σε μεταγενέστερα πλάνα εμφανίζεται να έχει αλλάξει ρούχα, να κρατά νέα μαύρη τσάντα και να αγοράζει καθαριστικά και τρόφιμα, στοιχείο που ενισχύει το σενάριο ότι ενδεχομένως είχε βρει προσωρινή στέγη. Από εκεί και μετά, τα ίχνη της χάνονται.

Σημαντική θεωρείται και η μαρτυρία 58χρονου άνδρα, ο οποίος είχε συναντηθεί μαζί της στην Πάτρα, έπειτα από αγγελία για την πώληση του κινητού της τηλεφώνου. Ο ίδιος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις Αρχές και κατέθεσε ότι η συνάντηση έγινε αποκλειστικά για τη συναλλαγή, παρουσία της κόρης του, χωρίς να γνωρίζει προσωπικά τη Λόρα.

Έρευνες παντού

Οι έρευνες έχουν επεκταθεί σε αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμούς ΚΤΕΛ και μέσα μαζικής μεταφοράς, χωρίς να έχει προκύψει ότι η ανήλικη χρησιμοποίησε μέσο που απαιτεί έλεγχο διαβατηρίου. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο γεγονός ότι, περίπου έναν μήνα πριν την εξαφάνισή της, είχε φωτογραφίσει το διαβατήριό της, στοιχείο που η μητέρα της γνωστοποίησε εκ των υστέρων στις Αρχές. Παράλληλα, εξετάζεται πληροφορία για μετακίνησή της με ταξί από τον Ζωγράφο προς την Ομόνοια, ενώ ερευνάται και το ενδεχόμενο ταξιδιού στο εξωτερικό, με αναφορές σε δρομολόγια λεωφορείων προς τη Γερμανία.

Η μητέρα της 16χρονης, Βαλεντίνα, εμφανίστηκε για πρώτη φορά δημόσια, μιλώντας στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ», απευθύνοντας μια δραματική έκκληση προς την κόρη της. Με βουρκωμένα μάτια ζητά μόνο ένα σημάδι ζωής, τονίζοντας ότι το μόνο που θέλει η οικογένεια είναι να μάθει πως η Λόρα είναι καλά και ζωντανή. Απορρίπτει κατηγορηματικά φήμες περί βίας, καταπίεσης ή ελέγχου, δηλώνοντας βαθιά πληγωμένη από όσα ακούγονται. Όπως εξηγεί, η κόρη της αντιμετώπιζε δυσκολίες στο σχολείο λόγω γλώσσας και είχε εκφράσει την επιθυμία να φοιτήσει σε αγγλόφωνο ή γερμανόφωνο περιβάλλον, ενώ η οικογένεια είχε ζητήσει βοήθεια από ειδικούς και προσπαθούσε να τη στηρίξει με κάθε τρόπο.

«Aδιέξοδη η επιχείρηση»

Συγκινητική είναι και η αναφορά της στην καθημερινότητα της Λόρας, λέγοντας πως αγαπούσε ιδιαίτερα τα ζώα και το σκυλάκι της οικογένειας, τη Σανέλ, της λείπει πολύ.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Τηλέμαχος Μπενετάτος, περιγράφει την υπόθεση ως αδιέξοδη, επισημαίνοντας ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα ενεργό στίγμα από το κινητό της. Όπως αποκαλύπτει, η Λόρα είχε μαζί της συσκευή με δύο κάρτες SIM, καμία από τις οποίες δεν έχει ενεργοποιηθεί. Τονίζει ότι οι αγορές που έκανε – καθαριστικά και τρόφιμα – δείχνουν πρόθεση παραμονής κάπου για μεγαλύτερο διάστημα και όχι απλή περιπλάνηση.

Ο ίδιος διαψεύδει κατηγορηματικά τα σενάρια περί εντάσεων, κακοποίησης ή αυτοτραυματισμών, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια δεμένη οικογένεια που δοκιμάζεται σκληρά. Ξεκαθαρίζει ότι οι γονείς είχαν εποπτεία, όπως κάθε οικογένεια, χωρίς αυτό να συνιστά πίεση ή καταπίεση. Παράλληλα, διαψεύδει και τις φήμες περί έλλειψης επαφών με τον ετεροθαλή αδελφό της στη Γερμανία, σημειώνοντας ότι υπήρχε κανονική επικοινωνία και πρόσφατη συνάντηση.

Βέβαιη η εμπλοκή τρίτου προσώπου

Ωστόσο, ο δικηγόρος εκφράζει τη βεβαιότητα ότι στην υπόθεση εμπλέκεται και άλλο πρόσωπο, καθώς, όπως επισημαίνει, είναι αδύνατον ένα ανήλικο παιδί να κινείται μόνο του σε μια άγνωστη πόλη χωρίς βοήθεια. «Όσο περνούν οι μέρες, ο κίνδυνος μεγαλώνει», τονίζει, επαναλαμβάνοντας ότι το μοναδικό ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι ένα σημάδι ζωής.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές και το «Χαμόγελο του Παιδιού» να απευθύνουν εκ νέου έκκληση σε όποιον γνωρίζει οτιδήποτε να επικοινωνήσει άμεσα, καθώς η αγωνία για τη 16χρονη Λόρα παραμένει αμείωτη.