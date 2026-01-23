Συνεχίζεται το θρίλερ της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας, η οποία αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου, την ώρα που διαρκώς έρχονται νέες πληροφορίες στο φως.

Οι Αρχές φαίνεται να στρέφουν πλέον το βλέμμα τους σε ένα πρόσωπο-κλειδί που εμφανίζεται ξαφνικά στο προσκήνιο της υπόθεσης, αφού σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία η 16χρονη δεν φαίνεται να βρίσκεται στο Βερολίνο, όπως είχε εμφανιστεί να λέει μάρτυρας.

Όσον αφορά το πρόσωπο-κλειδί, πρόκειται για μια νεαρή κοπέλα με το όνομα Άννα, την οποία η Λόρα φέρεται να γνώρισε το περασμένο καλοκαίρι.

Οι δύο κοπέλες γνωρίστηκαν το καλοκαίρι, όταν η Άννα είχε ταξιδέψει στην Πάτρα για διακοπές, ενώ κοινός τους δεσμός φαίνεται πως ήταν η ρωσική γλώσσα, την οποία μιλούσαν και οι δύο.

Μάρτυρας ανέφερε στο Star ότι η 16χρονη μιλούσε συχνά στις φίλες της για την Άννα:

«Η Λόρα το καλοκαίρι είχε γνωρίσει κάποιο κορίτσι γύρω στα 18. Οι φίλες της έχουν πει κάποιες πληροφορίες ότι το κορίτσι το λένε Άννα. Είναι από Ουκρανία και μιλάει ρώσικα, όπως και η Λόρα».

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και σε όσα φέρεται να είπε η Λόρα λίγες ώρες πριν εξαφανιστεί.

Μάρτυρας περιέγραψε ότι την προηγούμενη ημέρα είχαν βγει μαζί βόλτα και η Λόρα μιλούσε ανοιχτά για την επιθυμία της να φύγει.

«Μου έλεγε ότι ήθελε να φύγει και για μια φίλη της, 18 χρονών, που τη λένε Άννα, και ότι ήθελε να πάει να δει τη γιαγιά της στην Αθήνα», ανέφερε.

Οι γονείς της Λόρας δηλώνουν πως δεν θυμούνται την ύπαρξη ενός τέτοιου προσώπου.

Οι Αρχές εξετάζουν δύο ενδεχόμενα, είτε η Λόρα να επινόησε την ύπαρξη της Άννας, προκειμένου να σχεδιάσει την εξαφάνισή της χωρίς να κινήσει υποψίες, είτε η Άννα να είναι υπαρκτό πρόσωπο και για αυτό η Λόρα διέγραψε τους λογαριασμούς της στα social media, ώστε να μην αποκαλυφθούν οι συνομιλίες τους.