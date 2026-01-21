Φύλλο και φτερό κάθε σημείο που θα μπορούσε να βρίσκεται η Λόρα κάνουν οι Αρχές, ψάχνοντας τα ίχνη της 16χρονης και απαντήσεις για τους λόγους που την έκαναν να εξαφανιστεί. Η ανήλικη παραμένει άφαντη από τις 8 Ιανουαρίου και μία νέα μαρτυρία επισημαίνει πως την είδαν στη Γερμανία.

Την ίδια στιγμή το Amber Alert παρατείνεται για ακόμα 48 ώρες κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

«Εγώ δεν γυρίζω πίσω, εσύ να τον χωρίσεις»

Η νέα μαρτυρία, που βρίσκεται υπό αξιολόγηση και έρχεται από το Βερολίνο, τονίζει πως εθεάθη μία κοπέλα η οποία έμοιαζε με την 16χρονη σε σταθμό του μετρό, με τη μάρτυρα να την ακούει να λέει στα γερμανικά «εγώ δεν γυρίζω πίσω, εσύ να τον χωρίσεις».

Παράλληλα, οι γονείς της 16χρονης κλήθηκαν εκ νέου στην Ασφάλεια της Πάτρας για κατάθεση και εξετάζεται το ενδεχόμενο να κληθούν ξεχωριστά, καθώς η μητέρα δεν έχει εμφανιστεί δημόσια.

Το σχολικό περιβάλλον της 16χρονης, όπως μετέδωσε το πρωί της Τετάρτης 21/1 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA», αναφέρει πως η σχέση της Λόρας με τη μητέρα της ήταν καλή, ενώ φοβόταν τον πατέρα της. Οι μαρτυρίες, επίσης, τονίζουν πως η 16χρονη αυτοτραυματιζόταν.

Τι λένε οι γονείς της Λόρας

«Όλες αυτές τις μέρες ζούμε δραματικές στιγμές, καθώς αγωνιούμε για τη Λόρα μας. Από την πρώτη στιγμή ενημερώσαμε την Αστυνομία, με την οποία έχουμε άμεση επαφή. Ουδέποτε ασκήσαμε οποιουδήποτε είδους βία, ψυχολογική, και πολύ περισσότερο σωματική, στο τέκνο μας. Ο μόνος λόγος που μπορεί να το είχαμε επιπλήξει αφορούσε τις επιδόσεις του στα μαθήματα και τίποτε περισσότερο. Όλα όσα έχουν ακουστεί είναι ανυπόστατα και ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα», υποστηρίζουν σε ανακοίνωσή τους οι γονείς της 16χρονης.

«Επαναλαμβάνουμε ότι το μόνο πράγμα που μας ενδιαφέρει είναι να βρεθεί η Λόρα μας και να γυρίσει σπίτι της. Έχουμε μεταβεί στην Αθήνα, έχουμε ψάξει πόρτα πόρτα να τη βρούμε. Απευθύνουμε έκκληση στην ίδια να γυρίσει στο σπίτι μας, η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή και η αγάπη μας μεγάλη. Παρακαλούμε όποιον την εντοπίσει να ενημερώσει άμεσα τις Αρχές, γιατί είναι ένα παιδί 16 ετών, που ίσως βρίσκεται σε κίνδυνο η ζωή του», συμπληρώνουν.