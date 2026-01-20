Μαρτυρία που εξετάζει η αστυνομία ανέφερε ότι εθεάθη στο Βερολίνο η 16χρονη Λόρα που έχει εξαφανιστεί από την Πάτρα.

Συγκεκριμένα, γυναίκα ελληνικής καταγωγής, ηλικίας 45 ετών, ανέφερε ότι είδε την ανήλικη σε σταθμό μετρό στο Βερολίνο.

Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, η γυναίκα ανέφερε πως το κορίτσι που είδε μιλούσε στο τηλέφωνο και είπε στα γερμανικά: «Εγώ δεν πρόκειται να επιστρέψω. Να τον χωρίσεις εσύ».

Σημειώνεται, ότι η Λόρα παραμένει άφαντη για 12η ημέρα. Η αγωνία κορυφώνεται ενώ οι γονείς της εξέδωσαν ανακοίνωση στην οποία υποστηρίζουν ότι ποτέ δεν της άσκησαν βία.

Η Λόρα εξαφανίστηκε την Πέμπτη 8/1 ενώ τα τελευταία ίχνη της 16χρονης εντοπίζονται στις 10 με 11/01, όταν και καταγράφηκε από κάμερες στην περιοχή του Ζωγράφου.

Τι λένε οι γονείς της Λόρας

«Όλες αυτές τις μέρες ζούμε δραματικές στιγμές, καθώς αγωνιούμε για τη Λόρα μας. Από την πρώτη στιγμή ενημερώσαμε την Αστυνομία, με την οποία έχουμε άμεση επαφή. Ουδέποτε ασκήσαμε οποιουδήποτε είδους βία, ψυχολογική, και πολύ περισσότερο σωματική, στο τέκνο μας. Ο μόνος λόγος που μπορεί να το είχαμε επιπλήξει, αφορούσε τις επιδόσεις του στα μαθήματα και τίποτε περισσότερο. Όλα όσα έχουν ακουστεί είναι ανυπόστατα και ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα», υποστηρίζουν σε ανακοίνωση οι γονείς της 16χρονης.

«Επαναλαμβάνουμε ότι το μόνο πράγμα που μας ενδιαφέρει είναι να βρεθεί η Λόρα μας και να γυρίσει σπίτι της. Έχουμε μεταβεί στην Αθήνα, έχουμε ψάξει πόρτα – πόρτα να την βρούμε. Απευθύνουμε έκκληση στην ίδια να γυρίσει στο σπίτι μας, η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή και η αγάπη μας μεγάλη. Παρακαλούμε όποιον την εντοπίσει να ενημερώσει άμεσα τις Αρχές, γιατί είναι ένα παιδί 16 ετών, που ίσως βρίσκεται σε κίνδυνο η ζωή του».