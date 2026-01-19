Μια γυναίκα που ήταν κοντά στη 16χρονη Λόρα φέρεται να την επηρέασε πριν εξαφανιστεί από την Πάτρα, καθώς έλεγε ότι την βλέπει σαν παιδί της και ότι οι γονείς της ανήλικης δεν συμπεριφέρονται σωστά.

Σύμφωνα με το Star, η γυναίκα ζει στη Γερμανία και είναι μητέρα φίλης της 16χρονης. Η γυναίκα φέρεται να έλεγε στην ανήλικη ότι καταπιέζεται στο σπίτι, ενώ ήταν το πρόσωπο που οδήγησε τη Λόρα σε δομή.

Συγκεκριμένα, έκανε καταγγελία ότι η ανήλικη κακοποιούνταν από τον πατέρα της, με αποτέλεσμα η Λόρα να φιλοξενηθεί σε δομή για λίγες ημέρες, αλλά και να του αφαιρεθεί για λίγες μέρες η επιμέλεια.

Οι δυο τους φέρεται να είχαν συχνή επικοινωνία, και να της έλεγε ότι την βλέπει σαν παιδί της. Έτσι, οι έρευνες των αρχών στρέφονται στη Γερμανία, καθώς η 16χρονη ενδεχομένως έχει φύγει από την Ελλάδα.

Η συνάντηση με τον ετεροθαλή αδερφό

Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star ανέφερε ότι η Λόρα πριν από λίγους μήνες είχε συναντηθεί με τον ετεροθαλή αδερφό της. Ξέραμε, όπως είχε πει και ο πατέρας της στην Ασφάλεια, ότι δεν είχαν ιδιαίτερες σχέσεις, μάλιστα τους είχε δώσει και λάθος διεύθυνση του γιου του στη Γερμανία, άγνωστο γιατί.

Ο άνδρας, ο οποίος ζει και εργάζεται στη Γερμανία και είναι περίπου 35 ετών, είχε έρθει το καλοκαίρι στην Ελλάδα και είχε πάει και στην Πάτρα, στο Ρίο, εκεί όπου μένει η οικογένεια. Έμεινε και στο σπίτι τους για λίγες ημέρες. Η Λόρα δεν είχε στενές επαφές μαζί του λόγω ηλικιακής διαφοράς, όχι γιατί δεν τον γνώριζαν. Οι γερμανικές αρχές έχουν ενημερωθεί γι’ αυτήν τη σχέση και είναι σε ανοιχτή επικοινωνία με τους αξιωματικούς μας για οποιαδήποτε εξέλιξη ή πληροφορία.

Επί 1,5 ώρα κατέθεταν οι γονείς της Λόρα

Σήμερα οι γονείς της Λόρα κλήθηκαν στην Ασφάλεια Πάτρας όπου κατέθεταν επί 1,5 ώρα.

Οι γονείς της 16χρονης αρνήθηκαν τα πάντα και υποστήριξαν ότι ούτε κακοποιούσαν το παιδί τους, ούτε το κούρευαν, ούτε ποτέ συμπεριφέρθηκαν στη Λόρα με τέτοιο τρόπο ώστε να την οδηγήσουν στη φυγή. Μάλιστα, σήμερα έβγαλαν και ανακοίνωση μέσω του δικηγόρου τους όπου, μεταξύ άλλων, αναφέρουν:

«Ουδέποτε ασκήσαμε την οποιουδήποτε είδους βία, ψυχολογική, και πολύ περισσότερο σωματική στο τέκνο μας. Ο μόνος λόγος που μπορεί να το είχαμε επιπλήξει, αφορούσε επιδόσεις του στα μαθήματα και τίποτε περισσότερο. Όλα όσα έχουν ακουστεί είναι ανυπόστατα και ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα… Απευθύνουμε έκκληση στην ίδια να γυρίσει στο σπίτι μας, η αγκαλιά μας είναι ανοικτή και η αγάπη μας μεγάλη».