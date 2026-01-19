Ο ρεπόρτερ του Mega, Βασίλης Λαμπρόπουλος, αναφέρθηκε στη μαρτυρία μιας κοπέλας που εμφανίστηκε στο TikTok και έλεγε ότι έχει δίπλα της τη Λόρα. Ο ισχυρισμός αυτός ήταν τόσο σοβαρός, που κινητοποίησε τις αστυνομικές αρχές.

Οι αστυνομικοί, μετά από έρευνα, εντόπισαν την εν λόγω κοπέλα και όταν διαπίστωσαν ότι δεν βρισκόταν δίπλα της η Λόρα, όπως είχε προηγουμένως ισχυριστεί, τότε την ρώτησαν γιατί είπε ψέματα.

Η κοπέλα τότε απάντησε: «Το έκανα για λόγους εντυπώσεων, για να εξασφαλίσω λίγη δημοσιότητα».

Ο κ. Λαμπρόπουλος μίλησε και για μαρτυρία από την Κύπρο, όπου ένας οδηγός ταξί είπε ότι είδε τη Λόρα στο αεροδρόμιο και την πήρε στο ταξί του. Όμως, μετά από έρευνα των αρχών, διαπιστώθηκε ότι η κοπέλα ήταν μια 16χρονη Αγγλίδα, και όχι η Λόρα.

Δείτε το βίντεο: