Η εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας εξακολουθεί να κρατά σε αγωνία την τοπική κοινωνία της Πάτρας, την ώρα που οι Αρχές κλιμακώνουν τις προσπάθειές τους για τη διαλεύκανσή της.

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, οι ερευνητές στρέφουν το ενδιαφέρον τους σε ορισμένα σημεία όπου υπάρχει το ενδεχόμενο να έχει εμφανιστεί η ανήλικη, ενώ παράλληλα αξιολογούν προσεκτικά τις καταθέσεις και τις μαρτυρίες που έχουν προκύψει.

Όπως όλα δείχνουν βάσει των στοιχείων, το 16χρονο κορίτσι έδωσε τα πιο πρόσφατα σημεία ζωής στην περιοχή του Ζωγράφου. Οι αστυνομικοί ερευνούν το ενδεχόμενο, η εξαφανισθείσα να φιλοξενείται από φιλικό της πρόσωπο σε ξενώνα της Πανεπιστημιούπολης.

Η προσπάθεια των αστυνομικών εστιάζει στην εύρεση ψηφιακού ίχνους, είτε από το κινητό της τηλέφωνο, είτε από το προφίλ της στα social media που θα μπορούσαν να την εντοπίσουν.

Επίσης αναζητούνται όσο το δυνατόν περισσότερες μαρτυρίες, καθώς είδη υπάρχουν άνθρωποι που δηλώνουν ότι την είδαν, ενώ, τέλος, ερευνάται και το ενδεχόμενο να έχει αναχωρήσει για τη Γερμανία, όπου είχε μεταβεί και στο παρελθόν. Μάλιστα δεν αποκλείεται, η Λόρα να έχει χρησιμοποιήσει τρένο ή λεωφορείο προκειμένου να ταξιδέψει.

Οι αστυνομικές αρχές καλούν τους πολίτες που γνωρίζουν κάτι σχετικά με την παρουσία της, να απευθυνθούν στα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα.

Το βέβαιο είναι ότι η ανήλικη κοπέλα έχει οργανώσει προσεκτικά τη φυγή της από το σπίτι της στην Πάτρα και γι αυτό το λόγο, φροντίζει να μην αφήνει ίχνη.

Την ίδια στιγμή, οι γονείς της Λόρας μαζί με φίλους της απευθύνουν επανειλημμένα δημόσιες εκκλήσεις για οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να αποδειχθεί χρήσιμη, προσδοκώντας ότι θα προκύψουν σύντομα νέα δεδομένα.

Το κλίμα παραμένει φορτισμένο, με την τοπική κοινωνία να παρακολουθεί με έντονο ενδιαφέρον τις εξελίξεις και τις Αρχές να καλούν τους πολίτες να συνδράμουν με στοιχεία που ενδεχομένως βοηθήσουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης.