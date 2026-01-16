Ένα έντονο επεισόδιο στο σπίτι της 16χρονης Λόρα από την Πάτρα στις 26 Οκτωβρίου φαίνεται να στάθηκε η αφορμή να πάρει την απόφαση να εξαφανιστεί.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει αποκαλυφθεί το τι έγινε στο σπίτι του κοριτσιού, όμως ο Βασίλης Λαμπρόπουλος είπε στο Live News πως με αφορμή τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν, η 16χρονη παρακάλεσε τη μητέρα της να εγκαταλείψουν τον πατέρα της.

«Θέλω να φύγουμε μαζί, μαζί υποφέρουμε», φέρεται να είπε η Λόρα στη μητέρα της, με την οικογένεια στη συνέχεια να οδηγείται στην αστυνομία.

Τότε, η μητέρα φέρεται να επέρριψε ευθύνες στο σύζυγό της, καταθέτοντας ότι ήταν ιδιαίτερα αυστηρός με το παιδί τους, όμως εκείνος αρνήθηκε τα πάντα.

«Κάνω κάποιον έλεγχο στην κόρη μου», είπε, σύμφωνα με την εκπομπή του Mega.

Έκτοτε, η ανήλικη φαίνεται να σχεδίαζε να εγκαταλείψει το σπίτι της, συμβουλεύτηκε ακόμη και το ChatGPT, με ερωτήσεις τύπου: «Πώς μπορώ να φύγω από το σπίτι, χωρίς να δημιουργηθεί σύγχυση».

Σημειώνεται ότι η ανήλικη πριν έρθει στην Ελλάδα είχε μείνει σε δομή στη Γερμανία για σύντομο χρονικό διάστημα, ύστερα από προτροπή γειτόνισσας, η οποία υποστήριξε πως το παιδί κακοποιούνταν από τον πατέρα του.