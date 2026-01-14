Φίλη της 16χρονης που εξαφανίστηκε από την Πάτρα αποκάλυψε ότι η ανήλικη ήθελε εδώ και πολύ καιρό να απομακρυνθεί από την οικογένειά της, σε βαθμό που έκανε ό,τι μπορούσε, ώστε να μαζέψει χρήματα.

«Γενικά πάντα μου έλεγε ότι ήθελε να φύγει. Την ξέρω αρκετά χρόνια. Ξέρω ότι έμενε και πολύ χρόνο μόνη στο σπίτι με ελάχιστα λεφτά. Ότι οι γονείς της έφευγαν για Γερμανία και αυτή έμενε μόνη της και χάλαγε τα λεφτά αλλού αντί για φαγητό. Μου έστελνε γενικά μηνύματα ότι “δεν έχω άλλα λεφτά και δεν έχω άλλα λεφτά”. Ότι δεν πέρναγε καλά και ήθελε να φύγει. Πολλά τέτοια. Εγώ της έλεγα ότι “δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι’ αυτό με τη μαμά σου;”. “Όχι, τι άλλο να κάνω, να φύγω θέλω”. Της λέω ‘εντάξει, μπορείς να κάνεις υπομονή μέχρι να πας 18”. “Ε, θα προσπαθήσω”, λέει. Γενικά πάντα μου τα έλεγε και από κοντά ότι “δεν μπορώ”», είπε στο Live News η φίλη της 16χρονης.

«Πάντα μάζευε (χρήματα). Προσπαθούσε να πουλήσει πάρα πολλά, ό,τι είχε. Μου έλεγε και μένα αν μπορώ να βοηθήσω αλλά εγώ δεν ήθελα. (Έλεγε) για τον πατέρα της ότι δεν της συμπεριφέρεται καλά και ότι έχει πολλά προβλήματα. Ότι είναι αυστηρός. Πολλές φορές μου έλεγε ότι “δεν μπορώ άλλο”. Γενικά ήξερα ότι πιεζόταν πάρα πολύ. Χρόνια τώρα», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Φαινόταν ότι κάποια στιγμή θα ξεσπάσει. Δεν έχω ιδέα με ποιον ή πού μπορεί να έχει πάει. Εγώ τελευταία φορά που μίλησα μαζί της ήταν που με ρώτησε ποια μέρα ανοίγουν τα σχολεία. Μου είχε στείλει μήνυμα στις 27 Δεκεμβρίου ότι ποια μέρα ανοίγουν τα σχολεία και της είχα πει 8 Ιανουαρίου και από τότε δεν ξαναμιλήσαμε», είπε μεταξύ άλλων.

Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση η μητέρα της

Σύμφωνα με την εκπομπή του Mega, κλιμάκιο της Ασφάλειας Πάτρας βρίσκεται στην Αθήνα, αναζητώντας κάθε ίχνος της ανήλικης. Οι αστυνομικοί εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, προσπαθώντας να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή της.

Επίσης, η μητέρα της 16χρονης χθες το βράδυ έφτασε στην Αθήνα.

«Γύρω στις 02:00 τα ξημερώματα και ενώ πήγαινα στο σπίτι μου είδα κοντά στην στοά στου Ζωγράφου να με πλησιάζει η μητέρα της 16χρονης συνοδευόμενη από ένα φιλικό της πρόσωπο. Κρατώντας το κινητό της και έχοντας τη φωτογραφία της κόρης της με ρώτησε με τη βοήθεια του φιλικού της ατόμου αν είχα δει την 16χρονη να κινείται στην περιοχή καθώς έχει εξαφανιστεί και την ψάχνουν. Η γυναίκα ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, ταραγμένη και προσπαθούσε να βρει το παιδί της. Της απάντησα ότι όλοι ξέρουμε πως αγνοείται το κορίτσι και πως όλοι είμαστε σε ετοιμότητα να ειδοποιήσουμε την Αστυνομία», είπε μάρτυρας στο Live News.

Επιπλέον, σημείωσε: «Της είπα πως γνωστός μου διατηρεί κοσμηματοπωλείο στην περιοχή, όπου τους επισκέφθηκε η 16χρονη ζητώντας τους να πουλήσει χρυσαφικά. Όταν αρνήθηκαν, έφυγε με ταξί. Συγκλονίστηκα με την εικόνα της μητέρας να κρατάει τη φωτογραφία της κόρης της μέσα στη νύχτα και να την αναζητά πόρτα πόρτα».

Από την πλευρά του, ωστόσο, ο ιδιοκτήτης ενεχυροδανειστηρίου που πούλησε τελικά κάποια κοσμήματα η 16χρονη για να λάβει μετρητά, σημειώνει:

«Ήρθε ένα νεαρό κορίτσι και μου έδωσε κάποια κοσμήματα για εκτίμηση. Δεν μου φάνηκε ότι ήταν τόσο μικρή. Μου έδωσε τα κοσμήματα, ένα βραχιόλι και δύο κολιέ, ήταν καλά κομμάτια, ακριβά. Της έκανα εκτίμηση και δέχθηκε το ποσό. Έμεινε γύρω στα είκοσι λεπτά στο μαγαζί».

Όπως αποκαλύπτεται, ωστόσο, η 16χρονη προσπάθησε να πουλήσει ξανά κοσμήματα. Υπάλληλος κοσμηματοπωλείου στο οποίο απευθύνθηκε σημειώνει:

«Πρέπει να ήτανε μεσημεράκι. Εμφανίστηκε, έτσι όπως έχει περιγραφεί με σκούρα ρούχα, με καλυμμένο το κεφάλι λέγοντας ότι φόραγε σκούφο είχα την εντύπωση εγώ, αλλά μετά είδα ότι ήταν καπέλο και κουκούλα. Δεν φαινότανε ότι ήτανε κοριτσάκι αυτής της ηλικίας, εγώ την πέρασα για κάποια φοιτήτρια ας πούμε. Τα ελληνικά της ήτανε σπαστά, αγγλικά είπαμε δύο κουβέντες στην ουσία. Μου είπε, τώρα αυτολεξεί δεν θυμάμαι αν μου είπε πουλάω χρυσό ή αγοράζεις χρυσό και μετά θέλησε να καλέσω ταξί αυτό στα αγγλικά. Δεν ξέρω τι ήθελε να πουλήσει γιατί εγώ δεν αγοράζω, οπότε με το που της είπα όχι σταμάτησε η συζήτηση. Μου λέει ότι δεν είχε μονάδες στο τηλέφωνό της, εγώ της είπα ότι απ’ έξω περνάνε πολλά ταξί οπότε με ευχαρίστησε και έφυγε».