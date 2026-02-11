Στο πένθος έχει βυθιστεί η Άρτα μετά τον ξαφνικό θάνατο της 35χρονης που πέθανε μόλις 15 ημέρες μετά τον τοκετό της. Η οικογένειά της δεν μπορεί να πιστέψει τι έχει συμβεί ενώ η γυναίκα αφήνει πίσω της δύο παιδιά το ένα μάλιστα νεογέννητο.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της νεκροψίας-νεκροτομής, ο θάνατος της 35χρονης που άφησε την τελευταία της πνοή μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα από την ώρα που είπε στον σύζυγό της ότι δεν είναι καλά αποδίδεται σε εντερική απόφραξη. Αναμένονται ακόμα ιστοπαθολογικές εξετάσεις για το τελικό ιατροδικαστικό πόρισμα.

Αν και η εντερική απόφραξη συνήθως συνοδεύεται από συμπτώματα, όπως κοιλιακό άλγος και γαστρεντερικές διαταραχές, δεν είναι γνωστό αν και σε ποιο βαθμό εμφανίστηκαν τέτοια συμπτώματα στην συγκεκριμένη περίπτωση.

Η κηδεία της 35χρονης, όπως μετέδωσε η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» θα τελεστεί σήμερα, Τετάρτη 11/2 στην Άρτα.

Η 35χρονη εργαζόταν ως δασκάλα ειδικής αγωγής και τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε διοριστεί σε μόνιμη θέση σε νηπιαγωγείο στη Ζάκυνθο, περιοχή καταγωγής της μητέρας του συζύγου της. Είχε υπηρετήσει και εκείνη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ως διευθύντρια σε δημοτικό σχολείο της Άρτας και σύμφωνα με το περιβάλλον της, δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η γυναίκα το πρωί του Σαββάτου 7/2 ήταν στο σαλόνι του σπιτιού της και θήλαζε το νεογέννητο παιδί της, όταν ένιωσε έντονη αδιαθεσία. Λίγο πριν καταρρεύσει στις 9:20 κατάφερε να τηλεφωνήσει στον σύζυγό της, ο οποίος είναι πνευμονολόγος στο επάγγελμα, λέγοντάς του ότι δεν αισθανόταν καλά.

Όταν οι διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν στο σημείο, η 35χρονη δεν είχε πλέον σφυγμό και μεταφέρθηκε στη συνέχεια εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να την επαναφέρουν χωρίς όμως αποτέλεσμα.