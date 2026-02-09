Θλίψη έχει προκαλέσει αιφνίδιος θάνατος μιας 35χρονης γυναίκας, μητέρας δύο παιδιών, μόλις δύο εβδομάδες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της.

Το τραγικό γεγονός σημειώθηκε στην Άρτα το πρωί του Σαββάτου 7/2 και οι συγγενείς της άτυχης γυναίκας αναμένουν τη νεκροψία – νεκροτομία ώστε να μάθουν γιατί έφυγε από τη ζωή η 35χρονη.

Η 35χρονη ήταν μητέρα δύο παιδιών, το πρώτο παιδάκι της οικογένειας είναι μόλις τριών ετών και το δεύτερο γεννήθηκε πριν 15 ημέρες.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η γυναίκα βρισκόταν στο σαλόνι του σπιτιού της και θήλαζε το νεογέννητο παιδί της, όταν ένιωσε έντονη αδιαθεσία. Λίγο πριν καταρρεύσει στις 9:20 κατάφερε να τηλεφωνήσει στον σύζυγό της, ο οποίος είναι πνευμονολόγος στο επάγγελμα, λέγοντάς του ότι δεν αισθανόταν καλά.

Όταν οι διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν στο σημείο, η 35χρονη δεν είχε πλέον σφυγμό και μεταφέρθηκε στη συνέχεια εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να την επαναφέρουν χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Οι γιατροί, όπως μετέδωσε το πρωί της Δευτέρας 9/2 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» εικάζουν ότι πρόκειται για ανακοπή, ωστόσο αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση η οποία θα αποσαφηνίσει τι ακριβώς συνέβη στη γυναίκα.

Η 35χρονη εργαζόταν ως δασκάλα ειδικής αγωγής και τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε διοριστεί σε μόνιμη θέση σε νηπιαγωγείο στη Ζάκυνθο, περιοχή καταγωγής της μητέρας του συζύγου της. Είχε υπηρετήσει και εκείνη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ως διευθύντρια σε δημοτικό σχολείο της Άρτας και σύμφωνα με το περιβάλλον της, δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.