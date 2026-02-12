Οι νεφώσεις με βροχές και οι τοπικές καταιγίδες στα δυτικά, νότια και ανατολικά θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Πέμπτη 12/2. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο στα ανατολικά και βόρεια ενώ οι άνεμοι θα πνέουν έως 6-7 μποφόρ στα πελάγη.

Πιο αναλυτικά, την Πέμπτη 12/02/2026 αναμένονται αρχικά βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στο Αιγαίο, ενώ τοπικές βροχές αναμένονται στα ηπειρωτικά με πρόσκαιρη βελτίωση πριν τις μεσημβρινές ώρες. Νέα μεταβολή του καιρού αναμένεται από τις απογευματινές ώρες και από τα δυτικά με βροχές και καταιγίδες που γρήγορα μέσα στη νύχτα θα επεκταθούν ανατολικότερα και θα επηρεάσουν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι καταιγίδες στα δυτικά και νότια είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 1 έως 12-13 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 1 έως 16 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 3 έως 17 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 2 έως 16 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 4 έως 17 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 11 έως 18-19 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν γενικά νοτιοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 5-6 μποφόρ και τοπικά έως 7 μποφόρ. Στο Βόρειο Αιγαίο τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες αναμένεται πρόσκαιρη στροφή των ανέμων σε βόρειους με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής αναμένονται αρχικά παροδικές νεφώσεις, ενώ μετά τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι καταιγίδες είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά δυτικοί με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ, ενώ σταδιακά από τις μεσημβρινές ώρες αναμένονται νότιοι γενικά άνεμοι με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά τμήματα του νομού πρόσκαιρα πιθανώς έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17-18 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με παροδικές βροχές. Τις μεσημβρινές ώρες αναμένεται πρόσκαιρη ύφεση των φαινομένων. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου.