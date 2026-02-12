Με το βλέμμα στραμμένο στην ενίσχυση των φορολογικών εισπράξεων, η ΑΑΔΕ ανεβάζει στροφές στο πρόγραμμα πλειστηριασμών, βγάζοντας στο σφυρί δεκάδες ακίνητα φορολογουμένων με χρέη στο Δημόσιο.

Από τον επόμενο μήνα έως τις 3 Ιουνίου 2026, 40 ακίνητα έχουν δρομολογηθεί για πλειστηριασμό με τη λίστα να περιλαμβάνει διαμερίσματα, οικόπεδα, αγροτεμάχια, επαγγελματικούς χώρους, βιομηχανικά κτίρια, αποθήκες και θέσεις στάθμευσης. Οι τιμές πρώτης προσφοράς ξεκινούν από 7.000 ευρώ και φτάνουν έως τα 3,5 εκατ. ευρώ, ποσό που αφορά αγροτεμάχιο με βιομηχανική εγκατάσταση στη Βοιωτία.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο υπερβαίνουν τα 112,5 δισ. ευρώ, ενώ περισσότεροι από 2,3 εκατ. φορολογούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, από δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών έως κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων. Ο εισπρακτικός στόχος για το 2026 έχει τεθεί ψηλά, με τον πήχη να ξεπερνά τα 6 δισ. ευρώ.

Η λίστα των πλειστηριασμών

Μεταξύ των ακινήτων που έχουν ήδη δρομολογηθεί προς πλειστηριασμό ξεχωρίζουν:

Αγροτεμάχιο έκτασης 25.460 τ.μ. με βιομηχανική εγκατάσταση στη Βοιωτία με τιμή πρώτης προσφοράς 3,5 εκατ. ευρώ.

Οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο 780,89 τ.μ. με οικοδομή και θέσεις στάθμευσης στη Νέα Ιωνία με τιμή πρώτης προσφοράς 2,5 εκατ. ευρώ.

Οριζόντια ιδιοκτησία, οικοδομή 374,20 τ.μ. σε οικόπεδο 1.200 τ.μ. στην Κηφισιά-Καστρί με ποσοστό συνιδιοκτησίας 433/1000 εξ αδιαιρέτου με τιμή πρώτης προσφοράς 815.000 ευρώ.

Εξ αδιαιρέτου οικοπέδου 241,50 τ.μ. στο Δήμο Αθηναίων με τιμή πρώτης προσφοράς 488.000 ευρώ.

Οικόπεδο με οικοδομή, συνολικής έκτασης 3.931,29 τ.μ. στο Ροδοβάνι Χανίων με τιμή πρώτης προσφοράς 744.000 ευρώ.

Διαμέρισμα πρώτου ορόφου 136,90 τ.μ. στην Κηφισιά με τιμή πρώτης προσφοράς 396.000 ευρώ.

Οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο 209,30 τ.μ. με οικοδομή στην Καλογρέζα με τιμή πρώτης προσφοράς 370.500 ευρώ.

Διαμέρισμα πέμπτου ορόφου 113,65 τ.μ. στην Αγία Παρασκευή με θέση στάθμευσης 11 τ.μ. και δώμα 60,74 τ.μ. και τιμή πρώτης προσφοράς 340.000 ευρώ.

Οικόπεδο 346,85 με οικία 80,63 τ.μ. στην Αγία Παρασκευή με τιμή πρώτης προσφοράς 260.000 ευρώ.

Διαμέρισμα δευτέρου ορόφου 114 τ.μ. στην Αγία Παρασκευή με τιμή πρώτης προσφοράς 247.000 ευρώ.

Αγρός 5,8 στρεμμάτων με βιομηχανικό κτίριο 595 τ.μ. στο δημοτικό διαμέρισμα Πλατύκαμπου Λάρισας με τιμή πρώτης προσφοράς 220.000 ευρώ.

Διαμέρισμα πέμπτου ορόφου 80,50 τ.μ. στο Περιστέρι με τιμή πρώτης προσφοράς 126.000 ευρώ.

Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο ξεπερνούν τα 112,5 δισ. ευρώ με ανοιχτούς σε δεσμεύσεις και κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων πάνω από 2,3 εκατομμύρια φορολογουμένους ενώ η ΑΑΔΕ στοχεύει στην είσπραξη 6 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους.

Επισημαίνεται το ισχύον καθεστώς προβλέπει ότι για οφειλές μεγάλου ύψους η εφορία προχωρά σε δεσμεύσεις, κατασχέσεις και πλειστηριασμούς ακινήτων με εξαίρεση υπό προϋποθέσεις την πρώτη κατοικία. Με βάση τη διαδικασία πριν από τον πλειστηριασμό των ακινήτων γίνεται η κατάσχεση, αλλά πριν από τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκτέλεσης, καθίσταται υποχρεωτική η κοινοποίηση από τη φορολογική διοίκηση ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής/υπερημερίας. Αντίθετα, δεν απαιτείται ειδοποίηση για τις κατασχέσεις χρηματικών ποσών.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που τίθεται σε κίνδυνο η είσπραξη της οφειλής, η Φορολογική Διοίκηση δύναται να παρακάμψει την τήρηση της ανωτέρω προδικασίας και να δεσμεύσει τα ακίνητα πριν ειδοποιήσει τον οφειλέτη.