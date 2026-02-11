Σφοδρά καιρικά φαινόμενα πλήττουν αυτή την ώρα εκτεταμένες περιοχές του λεκανοπεδίου Αττικής, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να δημιουργούν ένα ιδιαίτερα επιβαρυμένο σκηνικό.

Δυνατή νεροποντή εκδηλώνεται σε πολλές γειτονιές της πρωτεύουσας, με τα φαινόμενα να εμφανίζονται ιδιαίτερα έντονα σε Ελευσίνα, Άνω Κορυδαλλό, Σαλαμίνα, Πέραμα, Χαϊδάρι και Ασπρόπυργο. Στο ίδιο σκηνικό βρίσκεται και το κέντρο της πρωτεύουσας, όπου βρέχει σε Γκάζι, Αμπελόκηπους, Νέο Κόσμο και Βύρωνα, ενώ παρόμοια είναι η κατάσταση στα νότια προάστια, σε Νέα Σμύρνη, Παλαιό Φάληρο, Άγιο Κοσμά και Ελληνικό.

Το κύμα κακοκαιρίας επηρεάζει και τις βόρειες και ανατολικές περιοχές του νομού, με βροχή σε Παλλήνη, Παπάγου, Ραφήνα, Πόρτο Ράφτη, Νέα Μάκρη, Βριλήσσια και Αγία Παρασκευή. Την ίδια στιγμή, τα φαινόμενα κάνουν αισθητή την παρουσία τους σε Κορωπί, Καλύβια, Μαρκόπουλο και Σούνιο, ενώ στα δυτικά καταγράφονται βροχοπτώσεις σε Πετρούπολη, Ζεφύρι, Χρυσούπολη Περιστερίου και Άνω Λιόσια.

Σε «Red Code» η Πελοπόννησος λόγω της επιδείνωσης του καιρού

Η επιδείνωση των καιρικών συνθηκών οδήγησε στην ενεργοποίηση αυξημένων μέτρων ετοιμότητας στην Πελοπόννησο, η οποία τίθεται από σήμερα έως και την Παρασκευή 13.02.2026 σε καθεστώς κινητοποίησης «Red Code».

Σύμφωνα με την απόφαση της γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, που ελήφθη έπειτα από την έκδοση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στο ίδιο επίπεδο επιφυλακής τίθενται και οι Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με στόχο την άμεση διαχείριση πιθανών πλημμυρικών φαινομένων.

Έκτακτο δελτίο καιρού από την ΕΜΥ

Έκτακτη προειδοποίηση για την εξέλιξη του καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ, εφιστώντας την προσοχή για ισχυρά φαινόμενα που θα εκδηλωθούν τις επόμενες ώρες και θα διαρκέσουν έως και το πρωί της Παρασκευής.

Όπως επισημαίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η χώρα θα βρεθεί στο πέρασμα δύο διαδοχικών ατμοσφαιρικών συστημάτων, τα οποία αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τις καιρικές συνθήκες.

Το πρώτο κύμα εκδηλώθηκε από νωρίς το απόγευμα και θα διατηρηθεί μέχρι τις πρωινές ώρες της Πέμπτης, ενώ το δεύτερο θα ακολουθήσει από αργά το απόγευμα της ίδιας ημέρας έως το πρωί της Παρασκευής. Τα φαινόμενα θα χαρακτηρίζονται από έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρές καταιγίδες, με τους ανέμους να ενισχύονται κατά τόπους σε υψηλές εντάσεις.

1. Από την πρώτη διαταραχή (από νωρίς το βράδυ σήμερα Τετάρτη 11-02-2026 έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 12-02-2026) προβλέπονται:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες

α. στα νησιά του Ιονίου από Λευκάδα και νοτιότερα, τη δυτική Πελοπόννησο και τη δυτική Στερεά από νωρίς το βράδυ σήμερα Τετάρτη έως και τις πρώτες ώρες της Πέμπτης

β. στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και την ανατολική Πελοπόννησο κατά τη διάρκεια της νύχτας Τετάρτης προς Πέμπτη

γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη (κυρίως σε Θάσο, Σαμοθράκη και παράκτια ηπειρωτικών περιοχών) την Πέμπτη έως και τις πρωινές ώρες

δ. στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου την Πέμπτη έως και τις πρωινές ώρες.

Β. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν,

– στη δυτική Ελλάδα το βράδυ της Τετάρτης και

– στο νότιο Αιγαίο (περιοχή Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων) την Πέμπτη έως και τις πρωινές ώρες.

2. Από τη δεύτερη διαταραχή (από αργά το απόγευμα της Πέμπτης έως και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 13-02-2026) προβλέπονται:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες

α. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιονίου Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη από αργά το απόγευμα της Πέμπτης 12-02-2026 έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής

β. στην Κρήτη και τις Κυκλάδες κατά τη διάρκεια της νύχτας Πέμπτης προς Παρασκευή.

γ. στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή έως και τις πρωινές ώρες.

δ. στη Θράκη πρόσκαιρα το πρωί της Παρασκευής 13-02-2026.

Β. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν,

– στη δυτική Ελλάδα το βράδυ της Πέμπτης (νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι) και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι) και

– στο νότιο Αιγαίο (περιοχή Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων) την Παρασκευή έως το μεσημέρι.