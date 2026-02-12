Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε λάβει από τον Απρίλιο του 2018 εκθέσεις της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών του Ισραήλ που περιέγραφαν τα σχέδια της Χαμάς για εισβολή στο ισραηλινό έδαφος, σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας Ynet, το οποίο επικαλείται απόρρητα έγγραφα και ανώτερους αξιωματούχους.

Κατά την ίδια πηγή, την περίοδο 2018 έως 2022 η Χαμάς επεξεργάστηκε ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο για συντονισμένη επίθεση σε πολλαπλά μέτωπα, με στόχο στρατιωτικές βάσεις και κοινότητες αμάχων στο νότιο Ισραήλ. Το σχέδιο, που συγκεντρώθηκε σε έγγραφο με την ονομασία «Τα Τείχη της Ιεριχούς», προέβλεπε διάρρηξη των συνόρων της Γάζας σε δεκάδες σημεία και ανάπτυξη χιλιάδων μαχητών.

Η επίθεση υλοποιήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν η Χαμάς ηγήθηκε πολύνεκρης εισβολής στο νότιο Ισραήλ, με περίπου 1.200 νεκρούς, 251 ομήρους και την έναρξη πολέμου στη Γάζα που διήρκεσε δύο χρόνια.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Νετανιάχου, ο οποίος είναι πρωθυπουργός από το 2009 με εξαίρεση διάστημα 18 μηνών την περίοδο 2021 έως 2022, είχε ενημερωθεί επανειλημμένα για το σχέδιο «Τα Τείχη της Ιεριχούς», παρά τις δημόσιες διαψεύσεις του ότι γνώριζε την ύπαρξή του πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Η πρώτη καταγεγραμμένη διαβίβαση του σχεδίου στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία φέρεται να έγινε τον Απρίλιο του 2018, όταν η Διεύθυνση Έρευνας της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών διακίνησε ειδικό έγγραφο σε ανώτατους αξιωματούχους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν οι στρατιωτικοί γραμματείς του πρωθυπουργού και του υπουργού Άμυνας, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, οι επικεφαλής της Σιν Μπετ και της Μοσάντ, καθώς και το γραφείο του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που επικαλείται το Ynet, η έκθεση του 2018 έθετε το ερώτημα εάν η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς προετοιμάζεται για ευρείας κλίμακας επίθεση βαθιά εντός του ισραηλινού εδάφους. Προειδοποιούσε ότι η οργάνωση αναπτύσσει σχέδιο επιθετικού ελιγμού με ευρεία διάταξη δυνάμεων, περίπου 3.000 μαχητές σε έξι τάγματα εφεδρείας, με στόχο την κατάληψη βάσεων των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και ταυτόχρονες επιθέσεις σε παραμεθόριες κοινότητες και στο εσωτερικό της χώρας.

Η έκθεση τόνιζε ότι η κλίμακα και η πολυπλοκότητα του σχεδίου ήταν εξαιρετικές. Παρότι ορισμένοι αναλυτές εξέφραζαν επιφυλάξεις για το κατά πόσο η Χαμάς μπορούσε να το υλοποιήσει πλήρως, υπογράμμιζαν ότι συνιστά νέο και ευρύτερο σενάριο απειλής.

Η αυθεντικότητα του σχεδίου «Τα Τείχη της Ιεριχούς» επιβεβαιώθηκε πέρυσι από έρευνα της ίδιας της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών για τις αποτυχίες που προηγήθηκαν της επίθεσης. Το σχέδιο περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, επίθεση σε θέσεις της Μεραρχίας Γάζας, απαγωγές από κιμπούτς και ζωντανή μετάδοση από στρατιωτικά φυλάκια και οικισμούς.

Ο Νετανιάχου έχει αρνηθεί ότι έλαβε ενημέρωση για σχέδιο μαζικής εισβολής τα χρόνια πριν από την 7η Οκτωβρίου. Σε απάντησή του προς τον Κρατικό Ελεγκτή, το γραφείο του ανέφερε ότι «ο πρωθυπουργός ουδέποτε έλαβε και ουδέποτε ενημερώθηκε για το έγγραφο “Τα Τείχη της Ιεριχούς”» πριν από το ξέσπασμα του πολέμου.

Ωστόσο, σε υπόμνημα 55 σελίδων που δημοσιοποίησε πρόσφατα, ο ίδιος αναγνώρισε ότι είχε λάβει την έκθεση του Απριλίου 2018, παραθέτοντας αποσπάσματα που ανέφεραν πως η Χαμάς διέθετε βασική ικανότητα για ταυτόχρονες επιδρομές, αλλά ότι το ενδεχόμενο δεν θεωρούνταν τότε πιθανό. Κατά το ίδιο δημοσίευμα, στο υπόμνημα δεν συμπεριλήφθηκε η αναφορά ότι το σχέδιο υποδήλωνε μακροπρόθεσμες φιλοδοξίες ενίσχυσης των δυνάμεων της οργάνωσης.

Πρώην ανώτερος αξιωματούχος πληροφοριών, τον οποίο επικαλείται το μέσο, υποστήριξε ότι ο ρόλος του πρωθυπουργού ήταν να διασφαλίσει πως δεν θα επαναληφθούν τα λάθη εκτίμησης πριν από τον Πόλεμο του Γιομ Κιπούρ το 1973, όταν προειδοποιήσεις για χαμηλή πιθανότητα επίθεσης δεν αξιολογήθηκαν επαρκώς σε πολιτικό επίπεδο.

Το 2018 η Μονάδα 8200 των ισραηλινών πληροφοριών φέρεται επίσης να απέκτησε αραβόφωνο έγγραφο της Χαμάς που περιέγραφε ευρείας κλίμακας επίθεση εναντίον στρατιωτικών βάσεων και κοινοτήτων στα σύνορα με τη Γάζα, αλλά και πόλεων όπως η Ασντόντ και η Ασκελόν. Το σχέδιο εξετάστηκε και από τη Σιν Μπετ, η οποία το χαρακτήρισε ανησυχητικό και το διαβίβασε, σύμφωνα με πηγές, και στο γραφείο του πρωθυπουργού.

Το 2022 και το 2023 προέκυψαν νεότερες πληροφορίες για εκπαίδευση δυνάμεων της Χαμάς σε σενάρια εισβολής. Παρότι οι εκτιμήσεις αυτές διαβιβάστηκαν σε αξιωματικούς πληροφοριών της Νότιας Διοίκησης, δεν έφτασαν σε ανώτατο επίπεδο.

Ανώτερη πηγή των υπηρεσιών πληροφοριών, την οποία επικαλείται το Ynet, σημείωσε ότι ακόμη και αν υπήρξαν αστοχίες στη διασύνδεση των πληροφοριών από στρατιωτικής πλευράς, η πολιτική ηγεσία όφειλε να ζητήσει σαφείς απαντήσεις για τις προθέσεις της Χαμάς.

Η υπόθεση ενδέχεται να εξεταστεί από κρατική εξεταστική επιτροπή για τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου, πρόταση στην οποία η κυβέρνηση έχει εκφράσει αντιρρήσεις.