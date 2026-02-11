Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι υπό την ηγεσία των ΗΠΑ προετοίμασαν ένα προσχέδιο που θα επιτρέπει στη Χαμάς να διατηρήσει ορισμένα ελαφρά όπλα, παραδίδοντας ωστόσο το μεγαλύτερο μέρος του βαρέος οπλισμού της.

Το σχέδιο, όπως αποκαλύπτουν οι New York Times, συντάχθηκε από ομάδα που περιλαμβάνει τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, καθώς και τον Νικολάι Μλαντένοφ, ειδικό απεσταλμένο του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα, και αναμένεται να κοινοποιηθεί στη Χαμάς τις επόμενες εβδομάδες.

Το προσχέδιο προβλέπει «σταδιακό αφοπλισμό» της Χαμάς, μια διαδικασία που εκτιμάται ότι θα διαρκέσει μήνες, αν όχι περισσότερο. Μέχρι στιγμής, «δεν ήταν άμεσα σαφές» πού θα καταλήξουν τα παραδιδόμενα όπλα και με ποιον τρόπο θα υλοποιηθεί το σχέδιο στην πράξη, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έχει δηλώσει ότι καμία ανοικοδόμηση στη Γάζα δεν μπορεί να προχωρήσει προτού αφοπλιστεί η Χαμάς. Ο ίδιος αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ενώ ισραηλινή πηγή τόνισε ότι ο Νετανιάχου θα τονίσει πως η δεύτερη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα «δεν προχωρά».

Παράλληλα, το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι ενδέχεται να απαιτηθεί νέα στρατιωτική επιχείρηση των IDF στη Γάζα προκειμένου να καταστεί εφικτό το όραμα του Τραμπ για την περιοχή.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έφτασε στη στρατιωτική βάση Joint Base Andrews στο Μέριλαντ στις 6 μ.μ. τοπική ώρα την Τρίτη, ενόψει της συνάντησής του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.