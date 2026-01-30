Οι ευρωπαϊκές χώρες επανεξετάζουν την παρουσία τους στην αποστολή-ναυαρχίδα της Ουάσινγκτον για τη Γάζα, την ώρα που οι επικεφαλής —Αμερικανοί στρατιωτικοί και πολιτικά πρόσωπα— της πρωτοβουλίας αποχωρούν και οι αντικαταστάτες τους δεν έχουν ακόμα γίνει γνωστοί, δήλωσαν διπλωμάτες.

Ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής στο πολιτικοστρατιωτικό Κέντρο Συντονισμού (CMCC), ένας αντιστράτηγος, αναμένεται να αντικατασταθεί από Αμερικανό διοικητή χαμηλότερης βαθμίδας, ενώ ο ανώτατος πολιτικός αξιωματούχος επέστρεψε στη θέση του ως Αμερικανός πρεσβευτής στην Υεμένη. Το CMCC συστήθηκε τον Οκτώβριο κατά την πρώτη φάση του σχεδίου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα και έχει στόχο να εποπτεύσει την εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, να διευκολύνει την είσοδο της βοήθειας και να διαμορφώσει την πολιτική στη Γάζα.

Η αναδιαμόρφωση της διοίκησης του CMCC γίνεται την ώρα που Δυτικοί αξιωματούχοι και διπλωμάτες λένε πως εντείνεται η αβεβαιότητα για τον μελλοντικό ρόλο του σώματος αυτού, ενώ ο Τραμπ προωθεί την επόμενη φάση του σχεδίου του, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης του «Συμβουλίου Ειρήνης» με ξένους απεσταλμένους για την εποπτεία της πολιτικής στη Γάζα. Ο αντιστράτηγος Πάτρικ Φρανκ, ο ανώτατος διοικητής των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, ήταν επικεφαλής του CMCC στο νότιο Ισραήλ από τότε που συστήθηκε αυτό το συντονιστικό κέντρο. Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι προάγεται σε υπαρχηγό της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης.

Τέσσερις διπλωμάτες δήλωσαν στο Reuters ότι αναμένεται να αποχωρήσει ακόμα και την επόμενη εβδομάδα. Το Πεντάγωνο δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο. Το Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε σε ανακοίνωση ότι ο πολιτικός επικεφαλής του CMCC, ο διπλωμάτης καριέρας Στιβ Φάγκιν, επέστρεψε στη θέση του ως πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Υεμένη, αφού υπηρέτησε «στον μεταβατικό ρόλο του πολιτικού επικεφαλής του CMCC». Το Υπουργείο δεν διευκρίνισε ποιος θα τον αντικαταστήσει. Οι τέσσερις διπλωμάτες δήλωσαν ότι δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί ο αντικαταστάτης του Φάγκιν.

Διπλωμάτες έχουν δηλώσει ότι το CMCC δεν κατάφερε να αυξήσει τη ροή της βοήθειας ή να πετύχει πολιτική αλλαγή, με κάποιους εταίρους των ΗΠΑ να επανεξετάζουν τώρα τη συμμετοχή τους. Με βάση την πρώτη φάση του σχεδίου εκεχειρίας, έχουν σταματήσει οι μεγάλες συγκρούσεις, οι όμηροι έχουν αφεθεί ελεύθεροι με αντάλλαγμα κρατουμένους και οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν αποσυρθεί σχεδόν από το ήμισυ της Λωρίδας της Γάζας. Ωστόσο, οι εμπόλεμες πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις. Περισσότεροι από 400 Παλαιστίνιοι και τρεις Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί. Το μεγαλύτερο μέρος των 2 και πλέον εκατομμυρίων κατοίκων της Γάζας ζει πλέον σε μια μικρή λωρίδα γης έξω από την υπό ισραηλινή κατοχή ζώνη, κυρίως σε αυτοσχέδιες σκηνές ή κατεστραμμένα κτίρια.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Τραμπ ανακοίνωσε τη δεύτερη φάση του σχεδίου του αυτόν τον μήνα, στο πλαίσιο της οποίας το Ισραήλ θα αποσυρθεί από ακόμα περισσότερες περιοχές και η Χαμάς θα παραχωρήσει τον έλεγχο σε μια διεθνώς υποστηριζόμενη διοίκηση.