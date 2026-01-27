Περίπου 10.000 δικά της μέλη ασφαλείας επιδιώκει η Χαμάς να ενσωματώσει στη νέα, υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ, παλαιστινιακή διοίκηση για τη Γάζα, ένα αίτημα που αναμένεται να συναντήσει την αντίθεση του Ισραήλ, καθώς η ένοπλη οργάνωση συζητά το ενδεχόμενο να παραδώσει τα όπλα της.

Η Χαμάς διατηρεί τον έλεγχο ενός μικρού μέρους της Λωρίδας της Γάζας, μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός του Οκτωβρίου για την οποία μεσολάβησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία συνδέει τις περαιτέρω αποχωρήσεις ισραηλινών στρατευμάτων με την παράδοση των όπλων από τη Χαμάς.

Το σχέδιο 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου, που βρίσκεται πλέον στη δεύτερη φάση του, προβλέπει τη μεταβίβαση της διακυβέρνησης της Γάζας στην Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας (NCAG), ένα παλαιστινιακό τεχνοκρατικό όργανο υπό αμερικανική εποπτεία, από το οποίο προβλέπεται να αποκλειστεί η Χαμάς.

Η Χαμάς καλεί δημόσιους υπαλλήλους να συνεργαστούν με την Επιτροπή

Σε επιστολή προς το προσωπικό της την Κυριακή, η κυβέρνηση της Γάζας που ελέγχεται από τη Χαμάς, κάλεσε περισσότερους από 40.000 δημοσίους υπαλλήλους και στελέχη ασφαλείας να συνεργαστούν με την NCAG, διαβεβαιώνοντάς τους, ωστόσο, ότι εργάζεται για την ενσωμάτωσή τους στη νέα κυβέρνηση, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Reuters.

Σε αυτούς περιλαμβάνεται και η αστυνομική δύναμη της Χαμάς, που αριθμεί περίπου 10.000 άτομα, σύμφωνα με τέσσερις πηγές με γνώση του θέματος – ένα αίτημα που δεν είχε αναφερθεί έως τώρα. Πολλοί από αυτούς περιπολούν ήδη στη Γάζα, καθώς η Χαμάς επαναφέρει τον έλεγχο σε περιοχές που παραμένουν υπό την επιρροή της.

Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν το Ισραήλ, το οποίο έχει απορρίψει κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή της Χαμάς στο μέλλον της Γάζας, θα αποδεχτεί την ένταξη πολιτικών και στελεχών ασφαλείας στην NCAG. Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δεν απάντησε σε σχετικό αίτημα για σχόλιο.

Τα σοβαρά κενά που παραμένουν

Τα σχέδια της Χαμάς για την αστυνομία και τους εργαζομένους της αναδεικνύουν τις μεγάλες διαφορές ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ, με τη στήριξη των ΗΠΑ, καθώς ο Τραμπ προωθεί τα σχέδιά του.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ φιλοξένησε τελετή υπογραφής για τη σύσταση του λεγόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης», το οποίο θα λειτουργήσει ως μεταβατική διοίκηση, θέτοντας το πλαίσιο και συντονίζοντας τη χρηματοδότηση για την ανοικοδόμηση της Γάζας. Το πλαίσιο περιλαμβάνει πρόβλεψη που απαγορεύει τη συμμετοχή «ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων» στη διακυβέρνηση.

Ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Χάζεμ Κάσεμ, δήλωσε ότι η οργάνωση είναι έτοιμη να παραδώσει άμεσα τη διακυβέρνηση στην 15μελή NCAG και στον πρόεδρό της, Άλι Σαάθ.

«Έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη ότι θα λειτουργήσει με βάση την αξιοποίηση του εξειδικευμένου προσωπικού και χωρίς να καταπατηθούν τα δικαιώματα όσων εργάστηκαν την προηγούμενη περίοδο», δήλωσε, αναφερόμενος στην ένταξη των 40.000 εργαζομένων.

Οι τέσσερις πηγές ανέφεραν ότι η Χαμάς είναι ανοιχτή στην αναδιάρθρωση των υπουργείων από την NCAG και στην αποχώρηση ορισμένων εργαζομένων μέσω συνταξιοδότησης. Μαζικές απολύσεις, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα μπορούσαν να προκαλέσουν χάος.

Η Χαμάς και ο πρόεδρος της NCAG, Άλι Σαάθ, δεν έχουν ακόμη συναντηθεί διά ζώσης για να συζητήσουν τη διακυβέρνηση, όπως ανέφερε αξιωματούχος της Χαμάς. Το γραφείο του Σαάθ δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Ένα ακόμα ζήτημα αφορά το κατά πόσο ο πρώην στρατηγός της Παλαιστινιακής Αρχής, Σάμι Νάσμαν, που έχει οριστεί να επιβλέπει την ασφάλεια υπό την NCAG, θα μπορέσει να ασκήσει αποτελεσματικά τα καθήκοντά του, σύμφωνα με Παλαιστίνιο αξιωματούχο.

Ο Νάσμαν, με καταγωγή από τη Γάζα, μετακινήθηκε στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη μετά την εκδίωξη των δυνάμεων της Παλαιστινιακής Αρχής από τη Χαμάς το 2007, έπειτα από σύντομο εμφύλιο πόλεμο. Αργότερα, δικαστήριο της Χαμάς στη Γάζα τον καταδίκασε ερήμην, κατηγορώντας τον ότι υποκίνησε χάος. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες.