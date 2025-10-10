Μία ημέρα μετά την υπογραφή της συμφωνίας Χαμάς και Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, στις 12 το μεσημέρι (ώρα Ισραήλ και Ελλάδας), όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

«Από τις 12:00, οι δυνάμεις των IDF άρχισαν να τοποθετούνται κατά μήκος των ανανεωμένων γραμμών ανάπτυξης, σε προετοιμασία για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και την επιστροφή των ομήρων», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός.

Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στη Γάζα, λέει ο Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στη Γάζα για να ασκήσουν πίεση στη Χαμάς μέχρι η οργάνωση να αφοπλιστεί.

Ο Νετανιάχου πρόσθεσε επίσης ότι όλοι οι όμηροι θα επιστρέψουν τις επόμενες μέρες.

Νωρίτερα, αξιωματούχος της Πολιτικής Προστασίας της πολύπαθης περιοχής ανακοίνωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις αποσύρονται από διάφορες περιοχές της πόλης της Γάζας, στον βορρά, καθώς και από άλλους τομείς στο νότιο τμήμα του θύλακα.

«Οι ισραηλινές δυνάμεις αποσύρονται από αρκετές ζώνες της πόλης της Γάζας», δήλωσε σήμερα ο Μοχάμεντ αλ-Μουγάιρ, επικεφαλής του τμήματος ανθρωπιστικής βοήθειας και διεθνούς συνεργασίας της οργάνωσης.

Επίσης, ο ισραηλινός στρατιωτικός ραδιοφωνικός σταθμός ανακοίνωσε ότι 11 κρατούμενοι της Χαμάς θα αφεθούν ελεύθεροι αντί για 11 κρατούμενους που ανήκουν στη Φατάχ, στο πλαίσιο της συμφωνίας για τη Γάζα, αναφέροντας ότι υπήρξε μια αλλαγή την «τελευταία στιγμή» στους κρατούμενους που θα αφεθούν ελεύθεροι.

Αποσύρονται οι δυνάμεις του Ισραήλ, κάποιοι κάτοικοι επιστρέφουν στα κατεστραμμένα σπίτια τους στη Γάζα

Στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, «ισραηλινά οχήματα αποσύρονται από νότια και κεντρικά τμήματα της πόλης προς ανατολικές περιοχές», πρόσθεσε, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Παράλληλα, κάποιοι κάτοικοι επέστρεψαν στις κατεστραμμένες γειτονιές τους. «Δόξα τω Θεώ, το σπίτι μου ακόμη στέκεται όρθιο», δήλωσε ο Ισμαΐλ Ζαϊντά, 40 ετών, στην περιοχή Σεΐχ Ραντουάν στην πόλη της Γάζας. «Αλλά το μέρος είναι κατεστραμμένο, τα σπίτια των γειτόνων μου έχουν καταστραφεί, ολόκληρες γειτονιές έχουν εξαφανιστεί».

«Τελείωσε; Λένε πως ναι. Γιατί δεν βγαίνει κανείς να μας πει εάν υπάρχει κατάπαυση πυρός και εάν μπορούμε να σταματήσουμε να φοβόμαστε;»

Τι προβλέπει η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου

Σημειώνεται πως χθες υπεγράφη η συμφωνία στην Αίγυπτο από το Ισραήλ, τη Χαμάς και τους μεσολαβητές για την απελευθέρωση των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Το έγγραφο, με τίτλο «Implementation Steps for President’s Trump for a “Comprehensive End of Gaza War”», περιγράφει τα στάδια της συμφωνίας, ξεκινώντας με την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου για «το τέλος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας και ότι τα μέρη συμφώνησαν να υλοποιήσουν τα αναγκαία βήματα προς αυτόν τον σκοπό».

Το δεύτερο βήμα αναφέρει ότι «ο πόλεμος θα τερματιστεί αμέσως μετά την έγκριση της ισραηλινής κυβέρνησης», η οποία συνεδριάζει αυτήν τη στιγμή για να ψηφίσει τη συμφωνία, με όλες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να σταματούν.

Το τρίτο βήμα προβλέπει την «άμεση έναρξη πλήρους εισόδου ανθρωπιστικής βοήθειας και ανακούφισης» στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ το τέταρτο αναφέρει ότι «οι δυνάμεις του IDF θα αποσυρθούν στις γραμμές που συμφωνήθηκαν σύμφωνα με τον χάρτη X που επισυνάπτεται, και αυτό θα ολοκληρωθεί μετά την ανακοίνωση του προέδρου Τραμπ και εντός 24 ωρών από την έγκριση της ισραηλινής κυβέρνησης».

«Το IDF δεν θα επιστρέψει σε περιοχές από τις οποίες αποσύρθηκε, όσο η Χαμάς υλοποιεί πλήρως τη συμφωνία».

Στο πέμπτο βήμα, που θα πραγματοποιηθεί «εντός 72 ωρών από την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, όλοι οι Ισραηλινοί όμηροι, ζωντανοί και νεκροί, που κρατούνται στη Γάζα, θα απελευθερωθούν».

Παρά την πρόβλεψη ότι όλοι οι ζωντανοί και νεκροί όμηροι θα απελευθερωθούν εντός αυτής της περιόδου των 72 ωρών, μία υποπαράγραφος του πέμπτου βήματος προβλέπει «τη δημιουργία μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών… για οποιουσδήποτε νεκρούς ομήρους που δεν ανακτήθηκαν εντός των 72 ωρών ή για τα λείψανα Γάζων που κρατούνται από το Ισραήλ».

«Ο μηχανισμός θα εξασφαλίζει ότι τα λείψανα όλων των ομήρων θα εκταφούν πλήρως και με ασφάλεια και θα απελευθερωθούν. Η Χαμάς θα καταβάλει μέγιστη προσπάθεια για να εξασφαλίσει την εκπλήρωση αυτών των δεσμεύσεων το συντομότερο δυνατόν», προστίθεται.

Η επόμενη υποπαράγραφος αναφέρει ότι «καθώς η Χαμάς απελευθερώνει όλους τους ομήρους, το Ισραήλ θα απελευθερώνει παράλληλα τον αντίστοιχο αριθμό Παλαιστινίων κρατουμένων σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες λίστες», ακολουθούμενη από άλλη υποπαράγραφο που ορίζει ότι «η ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων θα γίνει σύμφωνα με τον μηχανισμό που συμφωνήθηκε μέσω των μεσολαβητών και του Ερυθρού Σταυρού, χωρίς δημόσιες τελετές ή κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης».

Το έκτο και τελευταίο βήμα αναφέρει ότι «θα συγκροτηθεί ομάδα εργασίας με εκπροσώπους από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ, την Αίγυπτο, την Τουρκία και άλλες χώρες που θα συμφωνηθούν από τα μέρη, για να παρακολουθεί την εφαρμογή από τις δύο πλευρές και να συντονίζεται μαζί τους».