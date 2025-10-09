Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας Kan δημοσιεύει αντίγραφο της συμφωνίας που υπεγράφη στην Αίγυπτο από το Ισραήλ, τη Χαμάς και τους μεσολαβητές για την απελευθέρωση των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Το έγγραφο, με τίτλο «Implementation Steps for President’s Trump for a ‘Comprehensive End of Gaza War’», περιγράφει τα στάδια της συμφωνίας, ξεκινώντας με την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου για «το τέλος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας και ότι τα μέρη συμφώνησαν να υλοποιήσουν τα αναγκαία βήματα προς αυτόν τον σκοπό».

SCOOP: this is the agreement document between Israel and Hamas under the title "Comprehensive End to the Gaza War" – including the signature of the mediators. More details of my story – at @kann_news pic.twitter.com/1qGPGFck7q — Gili Cohen (@gilicohen10) October 9, 2025

Το δεύτερο βήμα αναφέρει ότι «ο πόλεμος θα τερματιστεί αμέσως μετά την έγκριση της ισραηλινής κυβέρνησης», η οποία συνεδριάζει αυτήν τη στιγμή για να ψηφίσει τη συμφωνία, με όλες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να σταματούν.

Το τρίτο βήμα προβλέπει την «άμεση έναρξη πλήρους εισόδου ανθρωπιστικής βοήθειας και ανακούφισης» στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ το τέταρτο αναφέρει ότι «οι δυνάμεις του IDF θα αποσυρθούν στις γραμμές που συμφωνήθηκαν σύμφωνα με τον χάρτη X που επισυνάπτεται, και αυτό θα ολοκληρωθεί μετά την ανακοίνωση του Προέδρου Τραμπ και εντός 24 ωρών από την έγκριση της ισραηλινής κυβέρνησης».

«Το IDF δεν θα επιστρέψει σε περιοχές από τις οποίες αποσύρθηκε, όσο η Χαμάς υλοποιεί πλήρως τη συμφωνία».

Στο πέμπτο βήμα, που θα πραγματοποιηθεί «εντός 72 ωρών από την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, όλοι οι Ισραηλινοί όμηροι, ζωντανοί και νεκροί, που κρατούνται στη Γάζα, θα απελευθερωθούν».

Παρά την πρόβλεψη ότι όλοι οι ζωντανοί και νεκροί όμηροι θα απελευθερωθούν εντός αυτής της περιόδου των 72 ωρών, μία υποπαράγραφος του πέμπτου βήματος προβλέπει «τη δημιουργία μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών… για οποιουσδήποτε νεκρούς ομήρους που δεν ανακτήθηκαν εντός των 72 ωρών ή για τα λείψανα Γάζων που κρατούνται από το Ισραήλ».

«Ο μηχανισμός θα εξασφαλίζει ότι τα λείψανα όλων των ομήρων θα εκταφούν πλήρως και με ασφάλεια και θα απελευθερωθούν. Η Χαμάς θα καταβάλει μέγιστη προσπάθεια για να εξασφαλίσει την εκπλήρωση αυτών των δεσμεύσεων το συντομότερο δυνατόν», προστίθεται.

Η επόμενη υποπαράγραφος αναφέρει ότι «καθώς η Χαμάς απελευθερώνει όλους τους ομήρους, το Ισραήλ θα απελευθερώνει παράλληλα τον αντίστοιχο αριθμό Παλαιστινίων κρατουμένων σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες λίστες», ακολουθούμενη από άλλη υποπαράγραφο που ορίζει ότι «η ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων θα γίνει σύμφωνα με τον μηχανισμό που συμφωνήθηκε μέσω των μεσολαβητών και του Ερυθρού Σταυρού, χωρίς δημόσιες τελετές ή κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης».

Το τελευταίο βήμα αναφέρει ότι «θα συγκροτηθεί ομάδα εργασίας με εκπροσώπους από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ, την Αίγυπτο, την Τουρκία και άλλες χώρες που θα συμφωνηθούν από τα μέρη, για να παρακολουθεί την εφαρμογή με τις δύο πλευρές και να συντονίζεται μαζί τους».