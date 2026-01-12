Σοβαρές ποινικές κατηγορίες αντιμετωπίζει στο Τέξας η 26χρονη καθηγήτρια γυμνασίου Τζέιντεν Ρενέ Τσαρλς, μητέρα τεσσάρων παιδιών, η οποία κατηγορείται ότι είχε σεξουαλική επαφή με 14χρονο μαθητή σε χώρο στάθμευσης καταστήματος της εταιρείας Walmart, ενώ δύο ακόμη ανήλικοι μαθητές βρίσκονταν στο πίσω κάθισμα του οχήματός της. Η Τσαρλς αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για κακουργηματική σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου, με τις Αρχές να υποστηρίζουν ότι είχε ανάρμοστες σχέσεις με περισσότερους από έναν μαθητές της στο Agua Dulce Secondary School.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το περιστατικό σημειώθηκε στις 29 Φεβρουαρίου 2024, όταν η κατηγορούμενη φέρεται να μετέφερε με το SUV της τρεις μαθητές, έναν 14χρονο, έναν 16χρονο και μία 15χρονη, σε κατάστημα Walmart στην πόλη Άλις, περίπου στις 2:10 τα ξημερώματα, όπως μετέδωσε το KRIS 6 News. Εκεί, σύμφωνα με τις Αρχές, τύλιξε μία κουβέρτα γύρω από τα προσκέφαλα των μπροστινών καθισμάτων και είχε σεξουαλική επαφή με τον 14χρονο μαθητή στο μπροστινό κάθισμα, ενώ οι δύο άλλοι ανήλικοι παρέμειναν στο πίσω μέρος του οχήματος.

Την ίδια χρονική περίοδο, η Τζέιντεν Ρενέ Τσαρλς φέρεται να είχε ισχυριστεί ότι ήταν έγκυος από τον 14χρονο μαθητή, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα. Ωστόσο, η έρευνα για τη συμπεριφορά της ξεκίνησε από διαφορετικό περιστατικό, όταν ένας μαθητής εντοπίστηκε να κατέχει ηλεκτρονικό τσιγάρο εντός του σχολικού χώρου, όπως ανέφερε το Scripps News. Το σχολικό διαμέρισμα Agua Dulce Independent School District προχώρησε σε έρευνα, μιλώντας με μαθητές και εκπαιδευτικούς και διαπίστωσε ότι η ίδια η καθηγήτρια είχε προμηθεύσει τον μαθητή με το συγκεκριμένο προϊόν.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας, οι Αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η Τσαρλς ενδέχεται να είχε χορηγήσει σε αρκετούς μαθητές ηλεκτρονικά τσιγάρα που περιείχαν THC. Όπως δήλωσε τότε ο δημοτικός δικαστικός επιμελητής Τζο Μαρτίνες στο 3NEWS, η κατηγορούμενη φέρεται να είχε ξεκινήσει να αγοράζει τέτοια προϊόντα για ανήλικους ήδη δύο χρόνια νωρίτερα, πριν ακόμη προσληφθεί ως εκπαιδευτικός.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, οι αστυνομικοί πήραν καταθέσεις από πέντε ανήλικους μαθητές, με τους τέσσερις να επιβεβαιώνουν ότι είχαν ανάρμοστες σχέσεις με τη καθηγήτρια και ότι εκείνη τους παρείχε ηλεκτρονικά τσιγάρα με THC καθώς και αλκοόλ. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Τσαρλς φέρεται να είχε σεξουαλικές σχέσεις με δύο μαθητές πριν ακόμη προσληφθεί από το σχολικό διαμέρισμα Agua Dulce, σύμφωνα με την Daily Mail.

Ο αρχηγός της Αστυνομίας της πόλης Άλις, Ίντεν Γκαρσία, δήλωσε ότι υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για τις επαφές της καθηγήτριας με μαθητές. Όπως ανέφερε, γονείς εξέφρασαν ανησυχίες και επικοινώνησαν με τις Αρχές σχετικά με τα παιδιά τους, ενώ υπάρχει και οπτικό υλικό που φέρεται να δείχνει τη καθηγήτρια με μαθητή σε ξενοδοχείο.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι πράξεις για τις οποίες κατηγορείται η Τζέιντεν Ρενέ Τσαρλς εκτείνονται σε δύο κομητείες, τη Νουέσες και τη Τζιμ Γουέλς. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας την Πέμπτη, ο δικηγόρος της, Ρόμπερτ Τζέι Γκονσάλες, δήλωσε στον δικαστή Τζακ Πάλτσερ ότι δεν έχει ακόμη παραλάβει αποδεικτικά στοιχεία από την κομητεία Τζιμ Γουέλς. Υποστήριξε επίσης ότι η υπόθεση αυτή ενδέχεται να συνδέεται με τις δύο υποθέσεις της κομητείας Νουέσες, επισημαίνοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ασκηθεί δίωξη σε βάρος της πελάτισσάς του στην πρώτη κομητεία.

Η καθηγήτρια φυσικών επιστημών αποφοίτησε το 2021 από το Texas A&M University–Kingsville με πτυχίο Bachelor of Science, την ίδια χρονιά κατά την οποία, σύμφωνα με τις κατηγορίες, ξεκίνησαν οι ανάρμοστες σχέσεις της με ανήλικους μαθητές.