Χειρόφρενο τραβούν από αύριο, Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026, οι οδηγοί ταξί, καθώς το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) έχει προκηρύξει 48ωρη απεργία με βασικό «φόντο» την υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης στα ταξί από την 1η Ιανουαρίου 2026, όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι. Παράλληλα, γίνεται λόγος για κινητοποιήσεις με συνέχεια, καθώς ο κλάδος προαναγγέλλει επαναλαμβανόμενες 48ωρες δράσεις, αν δεν υπάρξει ανταπόκριση στα αιτήματά του.

Τι ισχύει με την 48ωρη απεργία

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έχουν δημοσιευτεί, η απεργία ξεκινά την Τρίτη 13/1 και εκτείνεται για 48 ώρες, με τα ταξί να αναμένεται να επιστρέψουν σταδιακά στους δρόμους τα ξημερώματα της Πέμπτης 15/1.

Σε κάθε περίπτωση, οι επιβάτες θα πρέπει να υπολογίζουν σημαντικές δυσκολίες στις μετακινήσεις τους μέσα στο διήμερο, ειδικά σε ώρες αιχμής.

Πότε και πού θα γίνουν συγκεντρώσεις στην Αθήνα

Το ΣΑΤΑ έχει ανακοινώσει συγκέντρωση με οχήματα στη συμβολή των οδών Σπ. Πάτση και Λεωφόρου Αθηνών στις 10:00, με πορεία διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Μεταφορών, μία φορά την ημέρα.

Τα βασικά αιτήματα του ΣΑΤΑ

Στο επίκεντρο βρίσκεται η ηλεκτροκίνηση, με το συνδικάτο να ζητά παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης έως το 2035 και να υποστηρίζει ότι οι υποδομές φόρτισης και το κόστος κτήσης καθιστούν το μέτρο μη ρεαλιστικό για χιλιάδες επαγγελματίες.

Παράλληλα, ο κλάδος θέτει θέμα «καθαρού» πλαισίου ανάμεσα στο έργο ταξί και στο ενοικιαζόμενο όχημα με οδηγό, μιλά για αθέμιτο ανταγωνισμό από πολυεθνικές εφαρμογές, διεκδικεί πρόσβαση των έμφορτων ταξί στις λεωφορειολωρίδες και ζητά αλλαγές στη φορολογική αντιμετώπιση, με αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ.

Θεσσαλονίκη: Συμμετοχή και γενική συνέλευση στη ΔΕΘ

Στη Θεσσαλονίκη, το σωματείο ταξί έχει γνωστοποιήσει συμμετοχή στην πανελλαδική κινητοποίηση, ενώ έχει ανακοινωθεί γενική συνέλευση στη ΔΕΘ, στο περίπτερο 8 (αίθουσα C), στις 11:00, με στόχο να ληφθούν αποφάσεις για τα επόμενα βήματα.

Τι να περιμένουν οι επιβάτες και πώς να κινηθούν

Για το διήμερο της απεργίας, όσοι χρειάζεται να μετακινηθούν καλό είναι να προγραμματίσουν νωρίτερα τη διαδρομή τους και να προτιμήσουν μέσα σταθερής τροχιάς και λεωφορειακές γραμμές, ιδιαίτερα για μετακινήσεις προς σταθμούς, κεντρικούς κόμβους και αεροδρόμιο. Η εικόνα στους δρόμους, ειδικά γύρω από τα σημεία συγκέντρωσης και στις ώρες αιχμής, ενδέχεται να επηρεαστεί και από τις πορείες διαμαρτυρίας.