Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σχεδιάζει να αναχωρήσει για τη Μέση Ανατολή την Κυριακή και ελπίζει να βρίσκεται στο Ισραήλ όταν απελευθερωθούν οι όμηροι, τη Δευτέρα ή την Τρίτη.

«Οι όμηροι θα επιστρέψουν τη Δευτέρα ή την Τρίτη», είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, πλάι στον πρόεδρο της Φινλανδίας. «Πιθανότατα θα είμαι εκεί. Ελπίζω να είμαι εκεί. Σχεδιάζουμε να αναχωρήσουμε κάποια στιγμή την Κυριακή και το περιμένω με ανυπομονησία. Βλέπω ότι γιορτάζετε στο Ισραήλ, αλλά γιορτάζουν και σε πολλές άλλες χώρες».

Ο Τραμπ απέφυγε να απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με το αν πιστεύει ότι το Ισραήλ θα εξομαλύνει τις σχέσεις του με τη Σαουδική Αραβία μέσα στον επόμενο χρόνο.

Όταν ρωτήθηκε για τις πιθανότητές του να κερδίσει το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης αύριο, όταν θα ανακοινωθεί ο νικητής, ο Τραμπ αναφέρθηκε στις οκτώ συμφωνίες που μεσολάβησε για την επίλυση συγκρούσεων ανά τον κόσμο αφότου επέστρεψε στην προεδρία, χαρακτηρίζοντας τη σημερινή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα ως «τη σημαντικότερη».

Το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο συνεδριάζει αυτή τη στιγμή για να συζητήσει τη συμφωνία και αναμένεται να την εγκρίνει.

Σε ερώτηση για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης που προβλέπεται στα επόμενα, μη εγκεκριμένα ακόμη, στάδια της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, ο Τραμπ απάντησε ότι το ζήτημα «παραμένει υπό καθορισμό».

«Θα υπάρξει μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων που θα αποφασίσουν τι θα είναι», είπε, προσθέτοντας ότι «πλούσιες χώρες» θα χρηματοδοτήσουν τη δύναμη.