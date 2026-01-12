Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 22χρονο σύντροφό της έπεσε μία 37χρονη δασκάλα στο Μαρμάρι της Εύβοιας.

Το βίαιο περιστατικό φέρεται να πυροδοτήθηκε από λόγους ζηλοτυπίας.

Μετά τον άγριο ξυλοδαρμό η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καρύστου, όπου, σύμφωνα με το eviathema.gr, διακομίστηκε φέροντας πολλαπλές κακώσεις από τα χτυπήματα που δέχτηκε.

Οι ιατροί περιέθαλψαν τα τραύματά της, ενώ το θύμα κινήθηκε άμεσα νομικά εναντίον του δράστη.

Η υποβολή μήνυσης δρομολόγησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρχές, οι οποίες καλούνται να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η 37χρονη έπεσε θύμα ξυλοδαρμού.