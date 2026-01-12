Το δολάριο υποχώρησε και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών μετοχών διολίσθησαν, αφού ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), Τζερόμ Πάουελ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ τον απείλησε με ποινική δίωξη, τροφοδοτώντας τις ανησυχίες των επενδυτών για την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας.

Συγκεκριμένα, τα futures του S&P 500 σημείωσαν πτώση 0,5%, ενώ τα ευρωπαϊκά futures υποχώρησαν κατά 0,1% κατά την πρωινή συνεδρίαση στην Ασία. Το δολάριο υποχώρησε κατά 0,2% έναντι των κυριότερων ξένων νομισμάτων.

Ο Τζερόμ Πάουελ αποκάλυψε ότι η κυβέρνηση Τραμπ τον απείλησε με απαγγελία ποινικών κατηγοριών που αφορούν την κατάθεση που έδωσε το περασμένο καλοκαίρι στο Κογκρέσο σχετικά με το κόστος του έργου ανακαίνισης των κεντρικών γραφείων της Fed. Ο Πάουελ χαρακτήρισε τη αυτή κίνηση ως ένα κατασκευασμένο «πρόσχημα», υποστηρίζοντας ότι ο πραγματικός σκοπός είναι ο εκβιασμός της κεντρικής τράπεζας προκειμένου να προχωρήσει σε δραστική μείωση των επιτοκίων.

«Ο “ανοιχτός πόλεμος” μεταξύ της Fed και της αμερικανικής κυβέρνησης πλήττει ανεπανόρθωτα την εικόνα του δολαρίου», επεσήμανε ο Ray Attrill, επικεφαλής στρατηγικής συναλλάγματος της National Australia Bank, σχολιάζοντας την πρωτοφανή θεσμική κρίση στις ΗΠΑ.

Οι αναλυτές χαρακτηρίζουν τις εξελίξεις ανησυχητικές, σημειώνοντας ωστόσο πως το ακριβές στίγμα για την πορεία των επιτοκίων παραμένει θολό. Στην αγορά σταθερού εισοδήματος, τα futures των 10ετών αμερικανικών ομολόγων σημείωσαν οριακή άνοδο κατά 3 ticks.

Στο διεθνές μέτωπο, οι απειλές του προέδρου Τραμπ για στρατιωτική παρέμβαση στο Ιράν —όπου οι διαδηλώσεις κατά του θεοκρατικού καθεστώτος κλιμακώνονται— παρείχαν στήριξη στις τιμές του πετρελαίου, επιτρέποντάς τους να διατηρήσουν τα πρόσφατα κέρδη τους, σύμφωνα με το Reuters.