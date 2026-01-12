Ο επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ, αποκάλυψε σήμερα ότι η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ απειλείται με διώξεις από το υπουργείο Δικαιοσύνης. Πρόκειται για μια νέα κλιμάκωση στη διαμάχη του Ντόναλντ Τραμπ με τον Πάουελ, εξαιτίας της άρνησής του να μειώσει περαιτέρω τα επιτόκια.

Η Fed ειδοποιήθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης ότι μπορεί να απαγγελθούν ποινικές κατηγορίες σχετικά με την κατάθεση του Πάουελ τον Ιούνιο, σε ακροαματική συνεδρίαση του Κογκρέσου, αναφορικά με το σχέδιο ανακαίνισης του κτιρίου της τράπεζας, ανέφερε ο πρόεδρός της σε ανακοίνωση.

Η ειδοποίηση αυτή εντάσσεται, σύμφωνα με τον ίδιο, στο κλίμα των πιέσεων που ασκούνται από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον θεσμό για να τον κάνει να μειώσει περισσότερο τα επιτόκιά του, την ώρα που ο πληθωρισμός εξακολουθεί να παραμένει πάνω από τον στόχο του 2%.

«Αυτή η απειλή δεν αφορά την κατάθεσή μου. Είναι ένα πρόσχημα. Η απειλή με διώξεις είναι η συνέπεια της βούλησης της Fed να αποφασίζει για τα επιτόκιά της προς το συμφέρον του κοινού, μάλλον παρά για να ανταποκριθεί στις προτιμήσεις του προέδρου», κατήγγειλε ο Πάουελ σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από τον ιστότοπο της Κεντρικής Τράπεζας.

Αυτή η τελευταία εξέλιξη στη μακροχρόνια προσπάθεια του Τραμπ να έχει μεγαλύτερο έλεγχο επί της Fed συνάντησε αμέσως αντιδράσεις, με τον Ρεπουμπλικανό Γερουσιαστή Τομ Τίλις, μέλος της Επιτροπής Τραπεζών της Γερουσίας, η οποία έχει δικαίωμα βέτο στους προεδρικούς υποψηφίους για τη Fed, να δηλώνει ότι η επαπειλούμενη δίωξη θέτει σε αμφισβήτηση «την ανεξαρτησία και την αξιοπιστία» του υπουργείου Δικαιοσύνης. Ο Τίλις δήλωσε ότι θα αντιταχθεί σε οποιονδήποτε υποψήφιο του Τραμπ για τη Fed, περιλαμβανομένης της επικείμενης επιλογής του διαδόχου του Πάουελ στην προεδρία της, «μέχρι να επιλυθεί πλήρως αυτό το νομικό ζήτημα».

Ο Πάουελ, ο οποίος προήχθη στην προεδρία της Fed από τον Τραμπ το 2018, θα ολοκληρώσει τη θητεία του επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας το Μάιο, αλλά δεν είναι υποχρεωμένος να αποχωρήσει και αριθμός αναλυτών θεωρούν πως αυτή η τελευταία κίνηση της κυβέρνησης αυξάνει τις πιθανότητες να θελήσει ο Πάουελ να παραμείνει αψηφώντας την, επισημαίνει το Ρόιτερς. Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, ο Τραμπ θέλει να τον αντικαταστήσει ενδεχομένως με τον κύριο οικονομικό σύμβουλό του, τον Κέβιν Χάσετ, που θεωρείται φαβορί, σύμφωνα με τους αναλυτές.

Ερωτηθείς σχετικά με το θέμα στη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο δίκτυο NBC, ο Τραμπ διαβεβαίωσε ότι δεν ξέρει «τίποτα για το θέμα αυτό. Μάλιστα, δεν θα σκεπτόμουν να το κάνω μ’ αυτό τον τρόπο. Η μόνη πίεση που οφείλει να αισθάνεται είναι το γεγονός ότι τα επιτόκια είναι υπερβολικά υψηλά. Είναι η μόνη».

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε τη Fed ότι δεν σεβάστηκε τον προϋπολογισμό που είχε προβλεφθεί για την ανακαίνιση της έδρας της στην Ουάσινγκτον, εκτιμώντας ότι μπορεί να υπάρχουν εκεί υποθέσεις απάτης, και αναφέροντας ένα συνολικό κόστος 3,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, έναντι των 2,7 δισεκατομμυρίων που προβλέπονταν αρχικά, έναν αριθμό που ο Τζερόμ Πάουελ διαψεύδει.

Σύμφωνα μ’ αυτόν τον τελευταίο, το αληθινό ζήτημα είναι «να μάθουμε αν η Fed θα είναι ικανή να συνεχίσει να καθορίζει τα επιτόκιά της βασιζόμενη στις οικονομικές συνθήκες ή αν η νομισματική πολιτική πρέπει να κατευθύνεται από τις πολιτικές πιέσεις και εκφοβισμούς».

Πριν καν από την επανεκλογή του, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε κατηγορήσει τον Τζερόμ Πάουελ, τον οποίο επονομάζει «πολύ αργό», ότι δεν δρα αρκετά γρήγορα για να μειώσει τα επιτόκια και ότι ενεργεί με πολιτικά και όχι οικονομικά κίνητρα, ενώ αναζητεί τρόπο για να τον απολύσει.

«Υπηρέτησα τη Fed υπό τέσσερις κυβερνήσεις, Ρεπουμπλικανικές και Δημοκρατικές. Κάθε φορά έκανα το καθήκον μου χωρίς φόβο ή πολιτική εύνοια, επικεντρωμένος αποκλειστικά στην εντολή μας. Λογαριάζω να συνεχίσω τη δουλειά για την οποία η Γερουσία επικύρωσε το διορισμό μου», επέμεινε ο Πάουελ, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, χαρακτήρισε την έρευνα του υπουργείου Δικαιοσύνης σε βάρος του Πάουελ επίθεση εναντίον της ανεξαρτησίας της Fed. «Όποιος είναι ανεξάρτητος και δεν αρκείται να ακολουθεί κατά γράμμα τον Τραμπ αποτελεί αντικείμενο έρευνας», κατήγγειλε.