Παγκόσμια ανησυχία προκαλούν οι εξελίξεις στο Ιράν, το οποίο προειδοποίησε ότι θα απαντήσει αν δεχτεί επίθεση από τις ΗΠΑ, την ώρα που οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εκατοντάδες διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί στις διαδηλώσεις των τελευταίων ημερών.

«Η κατάσταση εδώ είναι πολύ, πολύ άσχημη», δήλωσε στο BBC μια πηγή στην Τεχεράνη την Κυριακή. «Πολλοί φίλοι μας έχουν σκοτωθεί. Πυροβολούσαν με αληθινά πυρά. Είναι σαν να βρίσκεται κανείς σε εμπόλεμη ζώνη, οι δρόμοι είναι γεμάτοι αίμα. Μεταφέρουν τα πτώματα με φορτηγά».

Το BBC μεταδίδει πως μέτρησε περίπου 180 σάκους πτωμάτων σε βίντεο από ένα νεκροτομείο κοντά στην Τεχεράνη. Το αμερικανικό Human Rights Activist News Agency αναφέρει ότι έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο 495 διαδηλωτών και 48 μελών των δυνάμεων ασφαλείας σε ολόκληρη τη χώρα.

Άλλα 10.600 άτομα έχουν συλληφθεί κατά τη διάρκεια των δύο εβδομάδων αναταραχών, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Οι ΗΠΑ έχουν απειλήσει να παρέμβουν στο Ιράν λόγω της δολοφονίας διαδηλωτών, αλλά την Κυριακή ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι Ιρανοί ηγέτες τον είχαν καλέσει και ότι «θέλουν να διαπραγματευτούν».

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι οι ΗΠΑ «ίσως χρειαστεί να δράσουν πριν από μια συνάντηση».

Ο Τραμπ δεν έχει διευκρινίσει τι εξετάζουν οι ΗΠΑ, αλλά την Κυριακή δήλωσε ότι «εξετάζουμε μερικές πολύ ισχυρές επιλογές». Έχει ενημερωθεί για τις επιλογές για στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, δήλωσε ένας αξιωματούχος στο αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο CBS.

Άλλες προσεγγίσεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την ενίσχυση των αντικυβερνητικών πηγών στο διαδίκτυο, τη χρήση κυβερνοόπλων κατά του ιρανικού στρατού ή την επιβολή περισσότερων κυρώσεων, δήλωσαν αξιωματούχοι στην Wall Street Journal.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου προειδοποίησε ότι αν οι ΗΠΑ επιτεθούν, τόσο το Ισραήλ όσο και τα στρατιωτικά και ναυτιλιακά κέντρα των ΗΠΑ στην περιοχή θα γίνουν νόμιμοι στόχοι.

Οι διαμαρτυρίες που ξεκίνησαν λόγω της ραγδαίας αύξησης του πληθωρισμού ζητούν πλέον το τέλος της διακυβέρνησης του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Ο γενικός εισαγγελέας του Ιράν δήλωσε ότι όποιος διαμαρτύρεται θα θεωρείται «εχθρός του Θεού» – ένα αδίκημα που επισύρει τη θανατική ποινή – ενώ ο Χαμενεΐ χαρακτήρισε τους διαδηλωτές «μάζα βανδάλων» που επιδιώκουν να «ευχαριστήσουν» τον Τραμπ.

Την Κυριακή, η χώρα κήρυξε τριήμερο πένθος για όσους αποκάλεσε «μάρτυρες που σκοτώθηκαν στην εθνική μάχη του Ιράν κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ».

Ο γιος του πάλαι ποτέ σάχη καλεί τις δυνάμεις ασφαλείας να ενωθούν «με τον λαό»

Εντωμεταξύ, ο γιος του άλλοτε σάχη του Ιράν και μορφή της εξόριστης ιρανικής αντιπολίτευσης στις ΗΠΑ, Ρεζά Παχλαβί, κάλεσε χθες Κυριακή τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας να «ενωθούν με τον λαό».

«Οι εργαζόμενοι στους δημόσιους θεσμούς, καθώς και τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων και των υπηρεσιών ασφαλείας, έχουν να κάνουν μια επιλογή: να σταθούμε στο πλευρό του λαού και να γίνουν σύμμαχοι του έθνους ή να γίνουν συνεργοί των δολοφόνων του λαού–και να φέρουν το αιώνιο όνειδος και την καταδίκη του έθνους», ανέφερε ο Ρεζά Παχλαβί μέσω X στα περσικά και στα αγγλικά.

Απευθυνόμενος στους ιρανούς υπηκόους «εκτός του Ιράν», τόνισε πως «όλες οι πρεσβείες και όλα τα προξενεία ανήκουν στον ιρανικό λαό», καλώντας τους να «κοσμήσουν» τα κτίρια αυτά με «την εθνική σημαία του Ιράν», προφανώς αναφερόμενος στη σημαία της πάλαι ποτέ μοναρχίας η οποία ανατράπηκε με την ισλαμική επανάσταση του 1979 κι έδωσε τη θέση της σε αυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Χθες Σάββατο στο Λονδίνο εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν μπροστά στην ιρανική πρεσβεία και άνδρας σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι του κτιρίου για να αντικαταστήσει, για λίγη ώρα, τη σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας με αυτή της περιόδου της μοναρχίας.