Με κομμένη την ανάσα η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί τις εξελίξεις στο Ιράν με τις συνέπειες της Ιστορίας να βιώνονται καθημερινά. Οι αφορμές ήταν πολλές: η κατάρρευση του ριάλ, η εκτίναξη των τιμών, η αδυναμία εισαγωγών βασικών αγαθών, η αυξανόμενη ανεργία, ένας ισχυρός Λευκός Οίκος, διέλυσαν την όποια ανοχή έδειχνε η κοινωνία στον αυταρχισμό με αντάλλαγμα στοιχειώδη οικονομική σταθερότητα. Οι αιτίες όμως ποιες είναι;

Η μορφολογία του εδάφους του Ιράν καθιστά δύσκολη τη δημιουργία μιας ενιαίας οικονομίας και διευκολύνει την ύπαρξη πολλών μειονοτήτων. Η Τεχεράνη γνωρίζει ότι οι εχθρικές δυνάμεις, ειδικά τώρα που οι εξελίξεις τρέχουν, θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν τις μειονότητες αυτές για να σπείρουν διχόνοια. Ο Ανώτατος Ηγέτης –σήμερα ο ηλικιωμένος και εξασθενημένος Αλί Χαμενεΐ– ελέγχει στρατό, δικαιοσύνη, κρατική τηλεόραση, θρησκευτικά ιδρύματα, την πολιτική ασφάλειας. Αν και η κοινή γνώμη είναι πιο κοσμική από ποτέ, το καθεστώς εξακολουθεί να αποκλείει δεκάδες υποψηφίους από εκλογές, επιτρέποντας μόνο όσους θεωρούνται «πιστοί στη γραμμή της Επανάστασης».

Το Ιράν είναι μια μη αραβική χώρα όπου η πλειονότητα του πληθυσμού μιλάει φαρσί. Παρά τον ενεργειακό της πλούτο, παραμένει φτωχό εξαιτίας της κακοδιαχείρισης, της διαφθοράς, αλλά και της γεωγραφίας του, καθώς οι οροσειρές εμπόδισαν τον εκσυγχρονισμό συγκεκριμένων τομέων της βιομηχανίας. Αυτές οι οροσειρές μάλιστα κρατούν ένα μυστικό καλά κρυμμένο, το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Οι Ισραηλινοί νιώθουν ότι απειλούνται εξαιτίας της δυνατότητας του Ιράν να αφανίσει το Ισραήλ με μία μόνο πυρηνική βόμβα.

Ο Ρεζά Παχλαβί, ο εξόριστος γιος του τελευταίου σάχη, εμφανίζεται τις τελευταίες ώρες πιο παρών και πιο διεκδικητικός. Καλεί σε κινητοποιήσεις, μιλά για μετάβαση, υπόσχεται ένα νέο, ελεύθερο, δημοκρατικό Ιράν με σχέσεις καλής γειτονίας. Για κάποιους είναι η μια αποδεκτή διεθνώς προσωπικότητα, που μπορεί να δώσει υπόσταση σε μια αντιπολίτευση χωρίς ενιαία ηγεσία. Για άλλους, είναι το πολιτικό παρελθόν μιας εποχής που δεν έφυγε ποτέ πραγματικά από τη συλλογική μνήμη — και δεν έφυγε γιατί άφησε πίσω της μια βαθιά πληγή. Σήμερα οι διαδηλωτές, ακόμη και αν ο θρησκευτικός ηγέτης του βρίσκεται εκτός χώρας, θα πρέπει στη συνέχεια να περάσουν από τους Φρουρούς της Επανάστασης, οι οποίοι είναι πολύ ισχυροί και δικτυωμένοι. Ένας λογαριασμός στο Χ ανέβασε φωτογραφία μελών της οικογένειας του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σε αεροδρόμιο και υποστήριξε ότι έχουν φύγει όλοι -μαζί τους και ο διάδοχος γιος του, Μοτζτάμπα, προς τη Ρωσία.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, όμως, δεν είναι μόνο στρατός. Είναι ο μεγαλύτερος επιχειρηματικός όμιλος της χώρας, με συμφέροντα σε κατασκευές, πετρέλαιο, logistics, λιμάνια, τελωνεία και λαθρεμπόριο. Είναι μία παραοικονομία και ένα παρακράτος μέσα στο κράτος.

Ο ίδιος ο Τραμπ, πάντως, ανεβάζει διαρκώς τους τόνους. Στην τελευταία ανάρτησή του δήλωσε ότι «το Ιράν κοιτάζει την ελευθερία, ίσως όπως ποτέ άλλοτε» και ότι «οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν». Όμως το Ιράν δεν είναι Βενεζουέλα. Η Τεχεράνη θα επιτεθεί σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπήσουν πρώτες, το δήλωσε άλλωστε ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου. Ο Τραμπ, όμως, γνωρίζει πολύ καλά ότι σε αυτή τη γωνιά του πλανήτη, αν δεν γίνει ομαλά η μετάβαση, υπάρχει κίνδυνος χάους και ντόμινο και στις γειτονικές χώρες.