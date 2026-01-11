Το Ιράν μετά την απαγόρευση της πρόσβασης στο διαδίκτυο, μπλόκαρε και το Starlink, χρησιμοποιώντας μάλιστα στρατιωτικές συσκευές παρεμβολής.

Σύμφωνα με το Forbes, στόχος είναι να μη μπορούν να οργανωθούν οι διαδηλωτές, αλλά και να επικοινωνήσουν με το εξωτερικό.

Το Iran Wire σημείωσε ότι η πρόσβαση στο Starlink σχεδόν αποκλείστηκε μέσα σε λίγες ώρες, παρά «τις δεκάδες χιλιάδες μονάδες Starlink λειτουργούν στο Ιράν».

Με βάση το δημοσίευμα, κάτι αντίστοιχο έχει να συμβεί στη χώρα από τον πρόσφατο πόλεμο με το Ισραήλ. Ακόμη και τότε όμως, δεν υπήρχε πλήρης απαγόρευση πρόσβασης, αντιθέτως μπλοκάρονταν μόνο το σήμα GPS, ώστε να μην αποκτήσουν εικόνα για την κατάσταση στο έδαφος τα ισραηλινά μαχητικά που βομβάρδιζαν το Ιράν.

Ο δημοσιογράφος Simon Migliano που μόλις συνέταξε μια ολοκληρωμένη έκθεση σχετικά με τις πρόσφατες διακοπές λειτουργίας του διαδικτύου στο Ιράν, δήλωσε στο Forbes ότι η κίνηση επιφέρει και αρνητικό οικονομικό αντίκτυπο.

«Η διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο αποσκοπεί στην καταστολή των διαδηλωτών, κάτι που μπορεί να επιφέρει αποτέλεσμα. Ωστόσο, κάθε ώρα που το Ιράν είναι χωρίς ίντερνετ, χάνει περίπου 1,56 εκατομμύρια δολάρια», είπε χαρακτηριστικά.