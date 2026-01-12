Συγκλονίζει η τραγική κατάληξη ενός νεογέννητου, το οποίο έφυγε από τη ζωή μόλις λίγες ώρες μετά τη γέννησή του, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένειά του.

Το βρέφος ήρθε στον κόσμο το βράδυ του Σαββάτου σε νοσοκομείο της Ρόδου, ωστόσο από τις πρώτες στιγμές παρουσίασε σοβαρή αναπνευστική δυσχέρεια. Η κατάσταση κρίθηκε ιδιαίτερα επιβαρυμένη, γεγονός που οδήγησε τους θεράποντες ιατρούς στην απόφαση για επείγουσα διακομιδή του σε νοσοκομείο του Ηρακλείου.

Το πρωί της Κυριακής οργανώθηκε αεροδιακομιδή, μέσω της οποίας το νεογνό μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο. Εκεί το παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και το μετέφερε άμεσα στις μονάδες εντατικής φροντίδας, όπως αναφέρει το neakriti.

Παρά τις συντονισμένες και επίμονες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού να σταθεροποιηθεί η κατάσταση της υγείας του, το βρέφος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.