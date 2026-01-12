Η προοπτική μιας συνάντησης μεταξύ του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται να πλησιάζει όλο και περισσότερο, καθώς οι επόμενοι μήνες προσφέρουν πολλά «παράθυρα» για διμερή διάλογο, σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής κινητικότητας. Η πιο άμεση πιθανότητα εντοπίζεται στο επικείμενο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, που θα διεξαχθεί σε λίγες ημέρες και ειδικότερα από τις 19 έως τις 23 Ιανουαρίου. Η διά ζώσης συμμετοχή του Τραμπ στο φόρουμ, δίνει μια πρώτη ευκαιρία επαφής έστω και για λίγα λεπτά μεταξύ των δύο ανδρών.

Θυμίζουμε ότι το 2025 ο κ. Τραμπ δεν είχε μεταβεί στο ελβετικό θέρετρο, αλλά είχε παρέμβει στο φόρουμ, μέσω σύνδεσης από την Ουάσιγκτον. Και ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης όμως, μετά από πέντε χρόνια ανελλιπούς παρουσίας, πέρυσι έλειπε, καθώς το πρόγραμμά του ήταν επιβαρυμένο ενόψει της εκλογής νέου Προέδρου της Δημοκρατίας. Η τελευταία διά ζώσης επικοινωνία των δύο ηγετών καταγράφηκε τον περασμένο Οκτώβριο. Μητσοτάκης και Τραμπ είχαν σύντομο αλλά θερμό τετ α τετ στο περιθώριο της ιστορικής συνόδου κορυφής για τη Μέση Ανατολή που πραγματοποιήθηκε στην Αίγυπτο. Όπως ανέφεραν εκείνη την εποχή συνεργάτες του πρωθυπουργού, η χειραψία τους μπροστά στις κάμερες και ο σύντομος διάλογος επιβεβαίωσε την αγαστή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών καθώς και τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας καθώς ήταν μια από τις ευρωπαϊκές χώρες που μετείχαν ενεργά στη διάσκεψη.

Το επίκεντρο της διπλωματικής ατζέντας βρισκόταν η ιστορική συμφωνία που θα άνοιγε δρόμο για ειρήνευση στην περιοχή της Γάζας μετά τη σύγκρουση Ισραήλ και Χαμάς. Ο Έλληνας πρωθυπουργός μάλιστα είχε τονίζει ότι η επιτυχία αυτή συνιστά αποτέλεσμα της προσωπικής πρωτοβουλίας του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος συγκέντρωσε όλους τους κρίσιμους παράγοντες σε κοινό πλαίσιο διαπραγμάτευσης.

Η επόμενη ευκαιρία μέσα στο τρέχον έτος για άμεση επαφή Μητσοτάκη – Τραμπ αναμένεται μέσα στο καλοκαίρι. Κι αυτό γιατί τότε θα έχουμε καταρχάς τη Σύνοδο των ηγετών του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον Ιούνιο, δημιουργώντας ένα φυσικό πεδίο για συζητήσεις που θα συνδέουν στρατηγικά και διμερή ζητήματα. Δεύτερον, η ελληνική διπλωματία γνωρίζει πως ο εορτασμός της 4ης Ιουλίου στην Ουάσιγκτον, που φέτος αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της 250ής επετείου από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, προσφέρει μια ακόμη ευκαιρία για επαφή, επιβεβαιώνοντας το διεθνές κύρος της Ελλάδας.

Σε αυτό το πλαίσιο, τόσο το Μέγαρο Μαξίμου όσο και το Υπουργείο Εξωτερικών χτίζουν σταθερά γέφυρες με την Ουάσιγκτον, αξιοποιώντας κάθε ευκαιρία για ενίσχυση της παρουσίας της χώρας στο διεθνές προσκήνιο. Η συνάντηση Μητσοτάκη – Τραμπ, ανεξαρτήτως της μορφής που θα πάρει πάντως, αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμο δείκτη της ελληνικής στρατηγικής καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν έτοιμες να παρεμβαίνουν όπου και όποτε χρειάζεται, σε κάθε γωνιά του πλανήτη και με κάθε τρόπο, από τον διάλογο έως την άσκηση βίας, προκειμένου να παρεμβαίνουν σε ζητήματα και να τα επιλύουν – με βάση τα δικά τους πρωτίστως συμφέροντα.