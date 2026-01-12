Η Mattel παρουσίασε τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου την πρώτη Barbie με αυτισμό, επεκτείνοντας τη σειρά «Fashionistas» με στόχο να αντικατοπτρίζει καλύτερα τη διαφορετικότητα στον κόσμο των παιχνιδιών. Η κίνηση αυτή έρχεται μόλις έξι μήνες μετά την κυκλοφορία της πρώτης κούκλας με διαβήτη τύπου 1, ενισχύοντας τη δέσμευση της εταιρείας για ένταξη και αντιπροσώπευση όλων των παιδιών.

Ο αυτισμός είναι μορφή νευροδιαφορετικότητας που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα αντιλαμβάνονται και αλληλεπιδρούν με την κοινωνία. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, εκτιμάται ότι πάνω από ένα παιδί στα 100 είναι αυτιστικό.

Η κούκλα δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την αμερικανική οργάνωση «Autistic Self Advocacy Network» και αποτυπώνει ορισμένα χαρακτηριστικά των παιδιών με αυτισμό: Τα μάτια της κοιτούν ελαφρώς προς τα πλάγια, αντανακλώντας την αποφυγή άμεσης οπτικής επαφής που παρατηρείται σε ορισμένα αυτιστικά άτομα. Διαθέτει πλήρως εύκαμπτους αγκώνες και καρπούς για να επιτρέπει επαναλαμβανόμενες κινήσεις όπως το stimming ή το χειροκρότημα, που βοηθούν στην επεξεργασία αισθητηριακών ερεθισμάτων ή στην έκφραση ενθουσιασμού.

Η συγκεκριμένη Barbie φοράει ροζ fidget spinner (σ.σ. ένα μικρό παιχνίδι χειρός που περιστρέφεται γύρω από έναν άξονα, συνήθως χρησιμοποιείται για να βοηθάει στη χαλάρωση, τη συγκέντρωση ή τη μείωση του άγχους), ακουστικά κατά του θορύβου για μείωση αισθητηριακής υπερφόρτωσης και κουβαλάει ροζ tablet με κουμπιά συμβολικής επικοινωνίας για να υποστηρίζει την καθημερινή επικοινωνία. Το ντύσιμό της περιλαμβάνει χαλαρό μωβ φόρεμα A-line με ριγέ σχέδιο και κοντά μανίκια, ενώ τα επίπεδα μωβ παπούτσια προσφέρουν σταθερότητα και ευκολία κινήσεων.

Από το 1959 μέχρι το 2019, οι Barbie δεν περιλάμβαναν κούκλες με αναπηρίες. Σήμερα υπάρχουν κούκλες τυφλές, σε αμαξίδια, με σύνδρομο Down, προσθετικά άκρα, λεύκη και ακουστικά βαρηκοΐας. Ο Ken έχει επίσης κούκλες με προσθετικό πόδι, σε αμαξίδιο με ράμπα ή με ακουστικά.

Η Τζέιμι Σιγκέλμαν, επικεφαλής της Mattel για τις κούκλες, δήλωσε ότι η Barbie με αυτισμό είναι μέρος της δέσμευσης της εταιρείας για αντιπροσώπευση και ένταξη: «Η Barbie πάντα προσπαθεί να αντικατοπτρίζει τον κόσμο που βλέπουν τα παιδιά και τις δυνατότητες που φαντάζονται. Αυτή η κούκλα διευρύνει την έννοια της ένταξης στον χώρο των παιχνιδιών, γιατί κάθε παιδί αξίζει να βλέπει τον εαυτό του στην Barbie».

Η Barbie δεν είναι η μόνη εταιρεία που δημιουργεί κούκλες με αυτισμό: η Lottie διαθέτει κούκλες με αυτισμό, ενώ η Lego προσφέρει φιγούρες με μη εμφανείς αναπηρίες, σύμφωνα με τον Guardian.