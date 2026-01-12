Δύο μίλια ανοιχτά από την άκρη της χερσονήσου Λλιν στη βόρεια Ουαλία βρίσκεται ένα νησί μήκους περίπου 2,4 χιλιομέτρων, γνωστό ως το θρυλικό «Νησί των 20.000 Αγίων». Πρόκειται για τη Νήσο Μπάρντσεϊ, ή Ίνις Ένλι στα ουαλικά, το οποίο φιλοξενεί περίπου 200 γκρίζες φώκιες, 300 πρόβατα και μόλις τρεις μόνιμους κατοίκους, γεγονός που καθιστά την αναλογία προβάτων προς ανθρώπους μεγαλύτερη ακόμη και από εκείνη της Νέας Ζηλανδίας.

Η επίσκεψη στο νησί μοιάζει με ταξίδι πίσω στον χρόνο, καθώς δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα, αυτοκίνητα ή εσωτερικές τουαλέτες. Η δε κινητή τηλεφωνία, εφόσον υπάρξει σήμα, προέρχεται από την Ιρλανδία, η οποία βρίσκεται περίπου 88 χιλιόμετρα δυτικά, πέρα από την Ιρλανδική Θάλασσα. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Life on Enlli», στο νησί υπάρχει μια μόνιμη εποχική κοινότητα 12 ατόμων που εργάζονται στη γη και στη θάλασσα.

Στη Νήσο Μπάρντσεϊ υπάρχουν 15 κτίσματα, όλα χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα κατηγορίας Grade II. Τα περισσότερα χρησιμοποιούνται είτε ως τουριστικά καταλύματα είτε κατοικούνται από εποχικούς εργαζόμενους. Ένα από τα σπίτια ενοικιάζεται ιδιωτικά σε οικογένεια που αποκαλεί τη Μπάρντσεϊ πατρίδα της εδώ και τρεις γενιές. Την ίδια στιγμή, τρεις νέες θέσεις εργασίας έχουν προκηρυχθεί για το νησί.

Το Μπάρντσεϊ προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες για ημερήσιες εκδρομές και διανυκτερεύσεις. Η πρόσβαση γίνεται με σκάφος από το Πορθ Μέουντγουι, με δρομολόγια «κάθε ημέρα που το επιτρέπει ο καιρός και η ζήτηση», σύμφωνα με την ιστοσελίδα Bardsey Island Boat Trips. Το σκάφος μεταφέρει έως 12 άτομα για τη γραφική, αλλά συχνά ταραχώδη, διαδρομή των 20 λεπτών, με κόστος 50 λίρες ανά ενήλικα, ενώ δεν επιτρέπεται η επίσκεψη σκύλων.

Το νησί είναι το πρώτο Καταφύγιο Σκοτεινού Ουρανού της Ευρώπης, Εθνικό Καταφύγιο Φύσης και Τοποθεσία Ειδικού Επιστημονικού Ενδιαφέροντος. Για αιώνες αποτέλεσε κέντρο ισχύος και έναν από τους ιερότερους τόπους της Βρετανίας. Η Νήσος Μπάρντσεϊ διαθέτει βαθιά κελτική χριστιανική ιστορία, καθώς υπήρξε χώρος πρώιμου μοναχισμού που ιδρύθηκε από τον Άγιο Κάντφαν. Μεσαιωνικοί θρύλοι αναφέρουν ότι 20.000 άγιοι είναι θαμμένοι εκεί, καθιστώντας το νησί ιδιαίτερα ιερό τόπο ταφής για τους πιστούς, σύμφωνα με την Daily Mail.

Τον 12ο αιώνα, ο Πάπας Κάλλιστος Β΄ διακήρυξε ότι τρία προσκυνήματα στη Μπάρντσεϊ ισοδυναμούν με ένα προσκύνημα στη Ρώμη, ενώ οι βάρδοι την αποκαλούσαν «πύλες του Παραδείσου» και άμεσο δρόμο προς τον ουρανό. Για όσους ονειρεύονται να εγκαταλείψουν τη ζωή γραφείου και να ζήσουν σε ένα απομονωμένο νησί, η ευκαιρία αυτή ενδέχεται να είναι μοναδική.

Το νησί αναζητά έναν υπεύθυνο έργου, ο οποίος θα έχει την ευθύνη υλοποίησης δράσεων εξωστρέφειας και συμμετοχής τόσο στο νησί όσο και στην ηπειρωτική χώρα. Η θέση είναι μερικής απασχόλησης, με εργασία από το σπίτι στο νησί και αμοιβή 26.437 λιρών σε αναλογία με τον χρόνο απασχόλησης. Παράλληλα, προσφέρεται θέση βοηθού επιτηρητή επισκεπτών, ο οποίος θα συμμετέχει στην ομάδα υποδοχής των επισκεπτών. Η εργασία ξεκινά τον Μάρτιο και περιλαμβάνει δωρεάν κοινόχρηστη διαμονή, μία μετακίνηση με σκάφος προς την ενδοχώρα ανά μήνα, κοινόχρηστο χώρο καλλιέργειας τροφίμων και σύνδεση στο διαδίκτυο.

Τέλος, το νησί αναζητά ζευγάρι ή οικογένεια που επιθυμεί να ζήσει και να εργαστεί στο Ίνις Ένλι ως αγρότες. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν εμπειρία στη γεωργία και να μετακομίσουν στο νησί τον Σεπτέμβριο του 2026, με περιόδους παράδοσης-παραλαβής εντός του 2026 με τους υπάρχοντες ενοικιαστές. Οι αγρότες θα είναι υπεύθυνοι για 300 ουαλικά ορεινά πρόβατα και 20 έως 30 βοοειδή, ενώ υπάρχει επίσης χώρος για κότες, κατσίκες και πάπιες. Όλα τα ζώα και τα μηχανήματα παρέχονται, ενώ η διαμονή θα γίνεται σε αγροικία τριών υπνοδωματίων εκτός δικτύου, με εξωτερική τουαλέτα κομποστοποίησης.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την απονομή του τίτλου των καλύτερων νησιών του Ηνωμένου Βασιλείου στα Νήσιά Σίλι, που βρίσκονται ανοιχτά των ακτών της Κορνουάλης. Το αρχιπέλαγος αποτελείται από πέντε κατοικημένα νησιά και περισσότερα από 140 μικρότερα νησιά και βραχονησίδες. Δημοφιλή νησιά της περιοχής είναι τα Σεντ Μέρις, Τρέσκο, Σεντ Μάρτινς, Μπράιερ και Σεντ Άγκνες, καθένα από τα οποία διαθέτει μοναδικά χαρακτηριστικά, όπως εντυπωσιακές παραλίες, κρυφούς όρμους, άγριες ακτογραμμές και μονοπάτια πεζοπορίας. Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν παράκτιους περιπάτους, καγιάκ, παρατήρηση άγριας ζωής και εξερεύνηση της ιδιαίτερης χλωρίδας και πανίδας των νησιών.