Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι τελείωσε ο πόλεμος στη Γάζα, ενώ παράλληλα είναι σε εξέλιξη το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ.

Εκπρόσωπος της παλαιστινιακής οργάνωσης ανακοίνωσε τα νέα, τονίζοντας ότι θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός, αλλά και πως θα ανοίξει το πέρασμα στη Ράφα.

Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ σε πανηγυρικό ύφος δήλωσε ότι οι Ισραηλινοί όμηροι θα απελευθερωθούν τη Δευτέρα ή την Τρίτη, στα πλαίσια της συμφωνίας που επετεύχθη.

Παράλληλα, συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, ώστε να επικυρωθεί και επίσημα από το Τελ Αβίβ η συμφωνία.

Πανυγυρισμοί στη Γάζα

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να πάρει θέση σχετικά με την προοπτική της λύσης δύο κρατών, στον απόηχο της επίτευξης συμφωνίας.

«Δεν έχω άποψη. Θα δεχθώ ό,τι συμφώνησαν», είπε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Ερωτηθείς σχετικά τις προσδοκίες που μπορούν να έχουν οι Παλαιστίνιοι, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε: «Θα δημιουργήσουμε κάτι όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να ζήσουν… Θα δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες για τους ανθρώπους».

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι θα υπάρξει «απόσυρση» ισραηλινών δυνάμεων και «αφοπλισμός» κατά τη δεύτερη φάση της συμφωνίας, αλλά προτεραιότητα αυτήν την ώρα είναι η επιστροφή των υπολοίπων ομήρων. Σε αυτό το σημείο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ σχολίασε ότι τα πτώματα ορισμένων ομήρων ίσως είναι «δύσκολο να βρεθούν».

Πανυγυρισμοί στο Ισραήλ

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε πρόθυμος να εκφωνήσει ομιλία στο ισραηλινό κοινοβούλιο. «Μου ζήτησαν να μιλήσω στην Κνέσετ και… συμφώνησα εφόσον θα το ήθελαν», είπε σε δημοσιογράφους.

Το κτίριο της Κνέσετ έχει ήδη φωταγωγηθεί στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας ενόψει της επίσκεψης Τραμπ, που – σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ισραήλ – αναμένεται το απόγευμα της Κυριακής. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει ανακοινώσει μέχρι στιγμής αυτό το ταξίδι.

«Όχι» σε αφοπλισμό

Ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, Khalil al Hayya, ξεκαθάρισε ότι η εκεχειρία θα είναι μόνιμη και όχι προσωρινή.

Επίσης, δήλωσε ότι ανοίγει το πέρασμα της Ράφα, ενώ πρόσθεσε ότι η συμφωνία θα οδηγήσει στην απελευθέρωση όλων των φυλακισμένων Παλαιστινίων γυναικών και παιδιών.

Μάλιστα, για να τεκμηριώνει τα λεγόμενά του, τόνισε ότι έλαβε αμερικανικές εγγυήσεις από τους μεσολαβητές της κύβερνησης των ΗΠΑ που διόρισε ο Τραμπ.

Σε αντίθεση με όσα προβλέπει το σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου όμως, ο αξιωματούχος της Χαμάς Οσάμα Χάμνταν δήλωσε ότι «κανένας Παλαιστίνιος δεν δέχεται τον αφοπλισμό» και ότι οι Παλαιστίνιοι «χρειάζονται όπλα και αντίσταση».

Μέχρι στιγμής, δεν είναι ξεκάθαρο αν πρόκειται για θέση εντός της Χαμάς ή προσωπική του άποψη, καθώς άλλοι ηγέτες της οργάνωσης έχουν συμφωνήσει στον αφοπλισμό.