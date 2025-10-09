Εικόνα στην οποία ο πρωθυπουργός του Ισραήλ «απονέμει» το Νόμπελ Ειρήνης στον Ντόναλντ Τραμπ ανέβασε ο λογαριασμός του Ισραηλινού πρωθυπουργού στο X, προφανώς με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Η φωτογραφία δείχνει τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να φορά στον Ντόναλντ Τραμπ ένα πελώριο μετάλλιο, ενώ τριγύρω ζητωκραυγάζουν και ανεμίζουν ισραηλινές σημαίες.

Η λεζάντα γράφει: «Δώστε στον Ντόναλντ Τραμπ το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Το αξίζει!».

Δείτε την ανάρτηση Νετανιάχου για τον Τραμπ και το Νόμπελ Ειρήνης

Give @realDonaldTrump the Nobel Peace Prize – he deserves it! 🏅 pic.twitter.com/Hbuc7kmPt1 — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 9, 2025

Η ανάρτηση έγινε ενώ αναμένονται οι επόμενες εξελίξεις γύρω από τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, καθώς συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο της κυβέρνησης Νετανιάχου για να εξεταστούν τα σημεία και να ξεκινήσει η εκεχειρία.

Νωρίτερα, και ο πρόεδρος του Ισραήλ εξέφρασε τη στήριξή του στην απονομή του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης στον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει επανειλημμένα την επιθυμία του να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης, καθώς έχει μιλήσει αρκετές φορές για το πώς έχει τελειώσει επτά πολέμους.

Η επιτροπή θα ανακοινώσει τον νικητή του ιστορικού βραβείου την Παρασκευή.

Δεν είναι η πρώτη φορά που εμφανίζονται εικόνες ΑΙ του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο Λευκός Οίκος έχει αναρτήσει τον Αμερικανό πρόεδρο με τη στολή του Σούπερμαν ή στον ρόλο του… πάπα, μεταξύ άλλων.