Ενόψει της πανελλήνιας σύσκεψης εκπροσώπων των μπλόκων της χώρας που είναι προγραμματισμένη για το μεσημέρι στις 12 στο Πολιτιστικό Κέντρο Μαλγάρων Θεσσαλονίκης, ο πρόεδρος του αγροτικού συλλόγου Κομοτηνής, Νίκος Μποτρότσος δήλωσε ότι «Η δική μας πρόταση ως μπλόκο Ροδόπης θα είναι να πάμε στον διάλογο».

Παρότι αποφάσισαν «ναι στο διάλογο», το μπλόκο της Ροδόπης θα ακολουθήσει τη συλλογική απόφαση που θα ληφθεί, «όποια κι αν είναι αυτή», όπως πρόσθεσε ο κ. Μποτρότσος. «Να συγκροτηθεί μια επιτροπή εκπροσώπησης των μπλόκων και να πάμε σε διάλογο. Νομίζω πως θα πρυτανεύσει η λογική. Η δική μας δουλειά δεν είναι να κλείνουμε δρόμους αλλά να καλλιεργούμε τα χωράφια μας», συμπλήρωσε ο πρόεδρος του αγροτικού συλλόγου Κομοτηνής.

Στο πλαίσιο, δε, των αιτημάτων των αγροτών, υπογραμμίζει την «αναγκαιότητα χορήγησης έκτακτης ενίσχυσης στους βαμβακοπαραγωγούς», καθώς όπως επισημαίνει, «η βαμβακοκαλλιέργεια έχει τη μερίδα του λέοντος στον νομό Ροδόπης και οι φετινές τιμές είναι οι χειρότερες της τελευταίας δεκαπενταετίας». Κάνει λόγο για «καταστροφική χρονιά» και υποστηρίζει πως «αν δεν δοθεί μια ένεση ρευστότητας, θα συσσωρευτούν τόσα πολλά χρέη που κάποιοι συνάδελφοι με μικρό κλήρο θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν το επάγγελμα».

Το μπλόκο της Ροδόπης βρίσκεται από τις 30 Νοεμβρίου στον δυτικό κόμβο Κομοτηνής της Εγνατίας Οδού στο ρεύμα προς Ξάνθη.