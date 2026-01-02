Με το βλέμμα στραμμένο στην πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4/1 στα Μάλγαρα είναι οι αγρότες οι οποίοι δηλώνουν έτοιμοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, μέχρι να πάρουν απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Αφού έκαναν ρεβεγιόν δίπλα στα τρακτέρ τους στα μπλόκα οι αγρότες αναμένεται να αποφασίσουν το πώς θα κινηθούν από εδώ και στο εξής ενώ στη σύσκεψη της Κυριακής όπως έχει γίνει γνωστό θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από περισσότερα από 50 μπλόκα.

Όσοι έχουν ταχθεί υπέρ του διαλόγου δεν προτίθενται να συμμετάσχουν στη σύσκεψη. Οι αγρότες του μπλόκου στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης έχουν δηλώσει σταθεροί στη θέση τους για άμεσο διάλογο με την κυβέρνηση. Όπως επισημαίνουν και μεταδίδει το ERTNews, το μπλόκο ενισχύεται και οι συσκέψεις συνεχίζονται προκειμένου να διαμορφωθεί η ατζέντα του διαλόγου με την Κυβέρνηση.

Στη Νίκαια, το συντονιστικό όργανο του μπλόκου θα συνεδριάσει την Παρασκευή και την επόμενη ημέρα, θα πραγματοποιηθεί η συνέλευση των αγροτών που βρίσκονται εκεί για 33 ημέρες.

Τι επισημαίνει η Επιτροπή των μπλόκων

Στη σχετική ανακοίνωση – κάλεσμα, η Επιτροπή των μπλόκων έχει επισημάνει μεταξύ άλλων:

«Έχοντας στο πλευρό μας την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, έχουμε αποκρούσει κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης να συκοφαντήσει και να υπονομεύσει τον δίκαιο αγώνα μας. Δεν μπόρεσαν να μας λυγίσουν ούτε η καταστολή, ούτε ο κοινωνικός αυτοματισμός, ούτε τα καλέσματα σε προσχηματικούς διαλόγους, ούτε η λάσπη, οι συκοφαντίες και οι πιέσεις, ούτε η προσπάθεια διάσπασης της ενότητάς μας με διάφορους “πρόθυμους”.

Το μόνο που πετυχαίνουν όλα αυτά είναι να μεγαλώνουν την οργή και την αποφασιστικότητά μας απέναντι στην αδιαλλαξία της κυβέρνησης. Καλούμε τα μπλόκα με αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων να συμμετάσχουν στη νέα πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Γενάρη και ώρα 12 το μεσημέρι, στα Μάλγαρα προκειμένου να συζητήσουμε την κλιμάκωση του αγώνα μας, τις περαιτέρω κινήσεις μας. Το λέμε ακόμα μια φορά: Πίσω δεν πρόκειται να κάνουμε.

Με σκυμμένο το κεφάλι δεν πρόκειται ν’ αποχωρήσουμε. Δεν κάνουμε πίσω. Δεν φοβόμαστε. Δεν υποχωρούμε. Δεν ξεπουλιόμαστε. Θα νικήσουμε, γιατί ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης».