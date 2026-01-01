Δίπλα στα τρακτέρ τους, στα μπλόκα που έχουν στήσει σε πολλά σημεία της χώρας, έκαναν για πρώτη φορά στα χρονικά οι αγρότες διατηρώντας παράλληλα ανοιχτό το εθνικό οδικό δίκτυο.

Οι συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις έκοψαν βασιλόπιτες και χόρεψαν ενώ ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4/1 στα Μάλγαρα με τη συμμετοχή εκπροσώπων από περισσότερα από 50 μπλόκα από όλη τη χώρα.

Οι αγρότες του μπλόκου στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης δήλωσαν σταθεροί στη θέση τους για άμεσο διάλογο με την κυβέρνηση.

Όπως δε μεταδίδει το ERTNews επισημαίνουν, το μπλόκο ενισχύεται και οι συσκέψεις συνεχίζονται προκειμένου να διαμορφωθεί η ατζέντα του διαλόγου με την κυβέρνηση.

Με θερμοκρασία αρκετούς βαθμούς Κελσίου κάτω από το μηδέν οι αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας παραμένουν στα παραπήγματα και κόβουν και δεύτερη βασιλόπιτα για τους φίλους, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Δέσποινας Αμαραντίδου από το μπλόκο του Φιλώτα και το τελωνείο της Νίκης.

Συνέλευση το Σάββατο στη Νίκαια

Την Παρασκευή θα συνεδριάσει το συντονιστικό όργανο του μπλόκου της Νίκαιας και την επόμενη μέρα, θα γίνει η συνέλευση των αγροτών που βρίσκονται εκεί για 33 ημέρες.

Πρωτοχρονιά στο μπλόκο και στο Κάστρο Βοιωτίας Στο Κάστρο Βοιωτίας, παραμένει ανοιχτή μία λωρίδα σε κάθε ρεύμα μέχρι και τη Δευτέρα όπως αποφάσισαν οι αγρότες ενώ στο ρεύμα προς Αθήνα υπάρχει εκτροπή περίπου 8 χιλιόμετρα νωρίτερα, στο Μαρτίνο.

Το απόγευμα της παραμονής Πρωτοχρονιάς, συνεδρίασε το συντονιστικό του μπλόκου, προκειμένου να αποφασίσει τη γραμμή που θα ακολουθήσει την Κυριακή στην πανελλαδική των Μαλγάρων.

Εικόνα από την αλλαγή του χρόνου στο μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα

Ελεύθερη η διέλευση φορτηγών σε Κήπους και Ορμένιο έως τις 2 Ιανουαρίου

Σε μια κίνηση καλής θέλησης ενόψει της Πρωτοχρονιάς, οι αγρότες του Έβρου προχώρησαν σε προσωρινή άρση των αποκλεισμών στα μπλόκα των συνόρων, διευκολύνοντας τους επαγγελματίες οδηγούς.

Την ίδια στιγμή κανονικά και χωρίς προβλήματα διεξάγεται η διέλευση των φορτηγών από και προς την Ελλάδα στα δύο μέτωπα των αγροτικών κινητοποιήσεων στον Έβρο. Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία διεξάγεται ελεύθερα τόσο στο μπλόκο του Τελωνείου των Κήπων (ελληνοτουρκικά σύνορα) όσο και σε εκείνο του κόμβου Ορμενίου, λίγα χιλιόμετρα πριν από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.