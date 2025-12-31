Το νέο έτος βρίσκει τους αγρότες στους δρόμους, με μπλόκα σε όλη τη χώρα να λειτουργούν ως μικρές «πόλεις» κινητοποίησης. Από τα Πράσινα Φανάρια μέχρι τη Νίκαια και το Κάστρο Βοιωτίας, οι κινητοποιήσεις συνδυάζουν πολιτικό μήνυμα, κοινωνική διάσταση και… ρεβεγιόν στους δρόμους.

Με φόντο τις διαφωνίες για τον διάλογο με την κυβέρνηση, οι αγρότες μπαίνουν στο 2026 με αποφασιστικότητα αλλά και με αίσθημα ενότητας. Οι εικόνες είναι εντυπωσιακές: φωτισμένα μπλόκα, μικρές γιορτές στην άσφαλτο και συνεχείς κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που μετατρέπουν τις εθνικές οδούς σε ζωντανά κέντρα αγροτικής διαμαρτυρίας.

Διαφωνίες και αποχωρήσεις στα Πράσινα Φανάρια

Στα Πράσινα Φανάρια, ομάδα αγροτών αποφάσισε να αποχωρήσει, διαφωνώντας με την επίσημη γραμμή για διάλογο με την κυβέρνηση. Η αποχώρηση αυτή καταδεικνύει ότι παρά την κοινή δράση, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για τη στρατηγική του κινήματος.

Παράλληλα, όσοι παρέμειναν στο μπλόκο επιμένουν στη διαπραγμάτευση και δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις δράσεις τους μέχρι τη σύσκεψη στα Μάλγαρα, η οποία θα καθορίσει τα επόμενα βήματα των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Ρεβεγιόν στους δρόμους της Νίκαιας

Στο μπλόκο της Νίκαιας, οι αγρότες προσκαλούν συναδέλφους και πολίτες να αλλάξουν χρόνο μαζί τους, μετατρέποντας τον δρόμο σε χώρο κοινωνικής συνάθροισης. Το ρεβεγιόν στα μπλόκα δεν είναι μόνο μια συμβολική κίνηση: δείχνει ότι οι κινητοποιήσεις συνδέονται με την κοινωνική ζωή και την καθημερινότητα των ανθρώπων που βιώνουν τις δυσκολίες της κρίσης.

Το μπλόκο παραμένει ανοιχτό σε μία λωρίδα και η θερμή φιλοξενία των αγροτών έχει κερδίσει το ενδιαφέρον των περαστικών και των μέσων ενημέρωσης, αναδεικνύοντας μια διαφορετική, πιο ανθρώπινη διάσταση της κινητοποίησης.

Κυκλοφοριακό στο Κάστρο Βοιωτίας: Η πραγματικότητα της άσφαλτου

Στο Κάστρο Βοιωτίας, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις παραμένουν αναγκαίες λόγω της συνεχιζόμενης παρουσίας των αγροτών. Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν εναλλακτικές διαδρομές, ενώ η Εθνική Οδός παραμένει σε κατάσταση μερικής αποκλεισμού.

Οι τοπικές αρχές προειδοποιούν για καθυστερήσεις, ειδικά την ημέρα της πανελλαδικής σύσκεψης, που αναμένεται να καθορίσει την πορεία των κινητοποιήσεων για το νέο έτος.

Το 2026 ξεκινά στους δρόμους

Με την εικόνα της αποχώρησης στα Πράσινα Φανάρια, το ρεβεγιόν στη Νίκαια και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Κάστρο Βοιωτίας, οι αγρότες υποδέχονται το 2026 στους δρόμους, ενωμένοι αλλά με διαφορετικές στρατηγικές.

Η χρονιά ξεκινά με κοινωνική και πολιτική ένταση, με στόχο την προστασία των συμφερόντων τους, αλλά και την ανάδειξη της κοινωνικής διάστασης του αγροτικού κινήματος. Όσο η πανελλαδική σύσκεψη πλησιάζει, όλοι παρακολουθούν με αγωνία τις αποφάσεις που θα καθορίσουν τη συνέχεια των μπλόκων και την πορεία των κινητοποιήσεων.