Ένταση καταγράφηκε πριν από λίγο στο αγροτικό μπλόκο των Πράσινων Φαναριών, όταν ομάδα αγροτών από τη Χαλκιδική αποφάσισε να αποχωρήσει, εκφράζοντας τη διαφωνία της με τη γραμμή που ακολουθείται στο σημείο. Οι συγκεκριμένοι αγρότες διαφωνούν με την επιλογή του διαλόγου με την κυβέρνηση, την οποία στηρίζουν όσοι παραμένουν στο μπλόκο, υποστηρίζοντας πως η στάση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις αποφάσεις του Πανελλαδικού Συντονιστικού των Μπλόκων.

Οι αγρότες που αποχώρησαν, χρησιμοποιώντας λίγο περισσότερα από δέκα τρακτέρ καθώς και αγροτικά οχήματα, πήραν τον δρόμο της επιστροφής προς τη Χαλκιδική. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το επόμενο διάστημα θα συγκεντρωθούν στη Νέα Τρίγλια, όπου σκοπεύουν να συντονίσουν τις κινήσεις τους ενόψει της συνεδρίασης του Πανελλαδικού Συντονιστικού Οργάνου των Μπλόκων, που είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή.

Παραμένει ασαφές αν η συγκεκριμένη ομάδα θα δώσει τελικά το «παρών» στην πανελλαδική κινητοποίηση των μπλόκων που έχει ανακοινωθεί για την Κυριακή στα Μάλγαρα. Ωστόσο, με την αποχώρησή τους από τα Πράσινα Φανάρια κατέστη σαφές ότι διαφοροποιούνται πλήρως από τη στρατηγική που ακολουθείται στο συγκεκριμένο μπλόκο.

Από την άλλη πλευρά, οι αγρότες που εξακολουθούν να βρίσκονται στα Πράσινα Φανάρια υποβαθμίζουν τη σημασία της αποχώρησης, σημειώνοντας ότι πρόκειται για περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων. Όπως τονίζουν, το μπλόκο όχι μόνο θα συνεχιστεί, αλλά αναμένεται να ενισχυθεί τις επόμενες ημέρες, με βασικό στόχο να προχωρήσει ο διάλογος με την κυβέρνηση, τον οποίο θεωρούν αναγκαίο.

Μάλιστα, έχουν ήδη ανακοινώσει πως το απόγευμα θα πραγματοποιήσουν γενική συνέλευση, προκειμένου να συζητήσουν διεξοδικά τα ζητήματα που θα τεθούν στο τραπέζι του διαλόγου, ανεξάρτητα από το πότε αυτός θα ξεκινήσει.