Παραμένουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που πραγματοποιεί η Τροχαία στο μπλόκο των αγροτών στο Κάστρο Βοιωτίας, καθώς, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, δεν έχει αλλάξει κάτι στην κατάσταση στο σημείο, όπου οι αγρότες έχουν αφήσει μια λωρίδα κυκλοφορίας ελεύθερη, κάτι που δεν ικανοποιεί τις αρμόδιες υπηρεσίες, για λόγους ασφαλείας.

Επομένως, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ, σχετικά με τον χάρτη των μπλόκων σε όλη την Ελλάδα και τις παρεμβάσεις της Τροχαίας, εξακολουθεί να γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας στην εθνική οδό Αθήνας- Θεσσαλονίκης στον κόμβο Μαρτίνου, στο ρεύμα προς Αθήνα, με είσοδο και πάλι στον αυτοκινητόδρομο μετά από 8 χιλιόμετρα στον κόμβο Κάστρου.

Ειδικότερα, η κυκλοφορία των οχημάτων του αυτοκινητοδρόμου ΑΘΕ διεξάγεται ως εξής: στο μεν ρεύμα προς Αθήνα, πραγματοποιείται εκτροπή, από την 125,770η χιλιομετρική θέση (Α/Κ Μαρτίνου) έως 114,815η (Α/Κ Κάστρου), μέσω του παραδρόμου του αυτοκινητοδρόμου, στο δε ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, πραγματοποιείται από μία (1) λωρίδα κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόμου ΑΘΕ.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, παραμένει η πρόταση προς τους/τις οδηγούς για δύο εναλλακτικές διαδρομές προς Αθήνα, εφόσον είναι πολύ αυξημένη η κίνηση, ως εξής:

Έξοδος από τον Αυτοκινητόδρομο στον Ημικόμβο (Η/Κ) Ανθήλης και κινούμενοι μέσω Μπράλου, Αμφίκλειας, Κάτω Τιθορέας, Ορχομενού να εισέρχονται στον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Κάστρου. Έξοδος από τον Αυτοκινητόδρομο στον Α/Κ Αταλάντης και κινούμενοι μέσω Αταλάντης και Ορχομενού, να εισέλθουν στον Α/Κ Κάστρου.

Το επιτελείο της ΕΛΑΣ, όπως ανέφεραν στελέχη της, βρίσκεται σε αναμονή της πανελλαδικής σύσκεψης των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, στις 12.00 το μεσημέρι, στα Μάλγαρα, όπου θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεών τους.

Όπως είπαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ αρμόδιοι αξιωματικοί, η συγκεκριμένη μέρα έχει κομβική σημασία για το τι θα γίνει στο οδικό δίκτυο, καθώς αναμένεται ότι η Κυριακή, η Δευτέρα και η Τρίτη είναι οι κρίσιμες μέρες για την επιστροφή των εκδρομέων των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και η κίνηση αναμένεται ότι θα είναι πολύ μεγάλη.

Οι αξιωματικοί της Τροχαίας, προκειμένου να μην επικρατήσει κυκλοφοριακό χάος και η μετακίνηση των πολιτών να γίνει με ασφάλεια, έχουν ζητήσει να είναι ελεύθερες απαραιτήτως δύο λωρίδες κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο και κατά προτίμηση και μία βοηθητική, κάτι όμως που πιθανόν θα είναι γνωστό μετά την πανελλαδική σύσκεψη της Κυριακής στα Μάλγαρα.

Σε κάθε περίπτωση η Τροχαία αναφέρει ότι η επιστροφή των εκδρομέων σταδιακά θα είναι προτιμότερη, τόσο για την διευκόλυνση τους, όσο και για την ασφάλειά τους.