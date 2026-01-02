Βήμα πίσω δεν κάνουν οι αγρότες. Παραμένοντας αμετακίνητοι στα μπλόκα συνεχίζουν να πατούν φρένο στα τρακτέρ ενώ υπάρχουν εισηγήσεις για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων πριν την πανελλαδική σύσκεψη που θα γίνει την Κυριακή 4/1.

Εντός της ημέρας συνεδριάζει το συντονιστικό όργανο του μπλόκου της Νίκαιας ενώ οι αγρότες αναμένεται να κλείσουν ξανά την Περιμετρική Πατρών πριν από το μεσημέρι του Σαββάτου 3/1.

Στο Κάστρο Βοιωτίας, παραμένει ανοιχτή μία λωρίδα σε κάθε ρεύμα μέχρι και τη Δευτέρα, ενώ στο ρεύμα προς Αθήνα γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας περίπου 8 χιλιόμετρα πριν το Μαρτίνο.

Οι συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις εκφράζουν την αγωνιστική τους διάθεση καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία έκαναν αλλαγή του χρόνου στα μπλόκα, διατηρώντας παράλληλα ανοιχτό το εθνικό οδικό δίκτυο.

Προσπάθεια να ανοίξει δίαυλος επικοινωνίας με την κυβέρνηση

Στα Πράσινα Φανάρια καταγράφηκε ρήγμα, μετά την ανακοίνωση ότι εκπρόσωποι μπλόκων τάσσονται υπέρ του διαλόγου με την κυβέρνηση ενώ γίνεται προσπάθεια να ανοίξει δίαυλος επικοινωνίας με την κυβέρνηση.

Ελεύθερη παραμένει η διέλευση φορτηγών σε Κήπους και Ορμένιο, στον Έβρο.

Κλείνουν την Περιμετρική Πατρών

Οι αγρότες αναμένεται να κλείσουν εκ νέου την Περιμετρική Πατρών πριν από το μεσημέρι του Σαββάτου και η κίνηση θα γίνεται πλέον μέσα από την Πάτρα.

Η απόφαση για την ώρα αναμένεται, όπως μεταδίδει σε σχετικό του ρεπορτάζ το ERTNews να ληφθεί σε νέα συνέλευση των αγροτών που αναμένεται να ορίσουν και την αντιπροσωπεία των αγροτών της Αχαΐας που θα μεταβεί στα Μάλγαρα για την πανελλαδική σύσκεψη της ερχόμενης Κυριακής.

Η εισήγηση της αντιπροσωπείας των αγροτών της Πάτρας είναι να κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις το επόμενο διάστημα, ακόμα και αν χρειαστεί να κλείσουν και υπηρεσίες δημόσιες.

Τι επισημαίνει η Επιτροπή των μπλόκων

Στη σχετική ανακοίνωση – κάλεσμα, η Επιτροπή των μπλόκων έχει επισημάνει μεταξύ άλλων: «Έχοντας στο πλευρό μας την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, έχουμε αποκρούσει κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης να συκοφαντήσει και να υπονομεύσει τον δίκαιο αγώνα μας. Δεν μπόρεσαν να μας λυγίσουν ούτε η καταστολή, ούτε ο κοινωνικός αυτοματισμός, ούτε τα καλέσματα σε προσχηματικούς διαλόγους, ούτε η λάσπη, οι συκοφαντίες και οι πιέσεις, ούτε η προσπάθεια διάσπασης της ενότητας μας με διάφορους “πρόθυμους”. Το μόνο που πετυχαίνουν όλα αυτά είναι να μεγαλώνουν την οργή και την αποφασιστικότητά μας απέναντι στην αδιαλλαξία της κυβέρνησης.

Καλούμε τα μπλόκα με αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων να συμμετάσχουν στη νέα πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Γενάρη και ώρα 12 το μεσημέρι, στα Μάλγαρα προκειμένου να συζητήσουμε την κλιμάκωση του αγώνα μας, τις περαιτέρω κινήσεις μας.

Το λέμε ακόμα μια φορά: Πίσω δεν πρόκειται να κάνουμε. Με σκυμμένο το κεφάλι δεν πρόκειται ν’ αποχωρήσουμε. Δεν κάνουμε πίσω. Δεν φοβόμαστε. Δεν υποχωρούμε. Δεν ξεπουλιόμαστε. Θα νικήσουμε, γιατί ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης».